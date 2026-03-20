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TELEVISÃO

Emissora cancela temporada de reality após vídeo de agressão que envolve participante ser divulgado

Influenciadora Taylor Frankie Paul é acusada de atacar ex-companheiro, e caso derrubou estreia de programa

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Emissora dos EUA cancela temporada de reality após vídeo de agressão que envolve participante ser divulgado Emissora dos EUA cancela temporada de reality após vídeo de agressão que envolve participante ser divulgado  - Foto: Reprodução/Instagram

A rede americana ABC cancelou a nova temporada do reality show “The Bachelorette” após a divulgação de um vídeo que mostra a participante Taylor Frankie Paul em uma suposta agressão contra o ex-companheiro, Dakota Mortensen. As imagens, divulgadas pelo site TMZ, registram um episódio ocorrido em 2023.

Em nota, a emissora afirmou que "tomou a decisão de não seguir adiante com a nova temporada" e indicou que a medida foi adotada "à luz do vídeo recém-divulgado que surgiu hoje", segundo um porta-voz da Disney, empresa controladora da ABC.

O cancelamento ocorreu poucos dias antes da estreia, que estava prevista para domingo. A emissora não informou qual conteúdo será exibido no lugar.

Entenda o caso e a repercussão
O caso remonta a 2023, quando Taylor foi presa após o incidente e posteriormente se declarou culpada de agressão agravada.

 

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Influenciadora conhecida no TikTok, ela também integra o elenco do reality “Secret Lives of Mormon Wives”, do Hulu. Em entrevista ao programa “Good Morning America”, comentou a repercussão do caso: "Sinceramente, tem sido um momento pesado ver as manchetes, especialmente durante esse período de lançamento de The Bachelorette". E acrescentou: "Era para ser um momento muito empolgante."

Um porta-voz de Taylor afirmou que ela está priorizando a família e "se preparando para assumir e compartilhar sua história".

Dakota Mortensen, ex-companheiro e pai do filho dela, declarou que está "focado" no filho "e em sua segurança".

A controvérsia também afetou “Secret Lives of Mormon Wives”. A produção da nova temporada foi suspensa.

— Foi uma decisão que todas nós tomamos juntas. Não nos sentíamos confortáveis em filmar com tudo o que estava acontecendo — explica Mikayla Matthews, colega de elenco.

Taylor Frankie Paul ganhou notoriedade como parte do grupo #MomTok, formado por mães mórmons que produzem conteúdo sobre dança e maternidade.

Em 2022, ela anunciou o divórcio e revelou que o casal mantinha relações com outros casais durante o casamento, o que ampliou sua exposição pública e serviu de base para projetos televisivos. Após a separação, iniciou relacionamento com Mortensen, que também participa do reality.

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