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TELEVISÃO Emissora cancela temporada de reality após vídeo de agressão que envolve participante ser divulgado Influenciadora Taylor Frankie Paul é acusada de atacar ex-companheiro, e caso derrubou estreia de programa

A rede americana ABC cancelou a nova temporada do reality show “The Bachelorette” após a divulgação de um vídeo que mostra a participante Taylor Frankie Paul em uma suposta agressão contra o ex-companheiro, Dakota Mortensen. As imagens, divulgadas pelo site TMZ, registram um episódio ocorrido em 2023.

Em nota, a emissora afirmou que "tomou a decisão de não seguir adiante com a nova temporada" e indicou que a medida foi adotada "à luz do vídeo recém-divulgado que surgiu hoje", segundo um porta-voz da Disney, empresa controladora da ABC.

O cancelamento ocorreu poucos dias antes da estreia, que estava prevista para domingo. A emissora não informou qual conteúdo será exibido no lugar.

Entenda o caso e a repercussão

O caso remonta a 2023, quando Taylor foi presa após o incidente e posteriormente se declarou culpada de agressão agravada.





Influenciadora conhecida no TikTok, ela também integra o elenco do reality “Secret Lives of Mormon Wives”, do Hulu. Em entrevista ao programa “Good Morning America”, comentou a repercussão do caso: "Sinceramente, tem sido um momento pesado ver as manchetes, especialmente durante esse período de lançamento de The Bachelorette". E acrescentou: "Era para ser um momento muito empolgante."

Um porta-voz de Taylor afirmou que ela está priorizando a família e "se preparando para assumir e compartilhar sua história".

Dakota Mortensen, ex-companheiro e pai do filho dela, declarou que está "focado" no filho "e em sua segurança".

A controvérsia também afetou “Secret Lives of Mormon Wives”. A produção da nova temporada foi suspensa.

— Foi uma decisão que todas nós tomamos juntas. Não nos sentíamos confortáveis em filmar com tudo o que estava acontecendo — explica Mikayla Matthews, colega de elenco.

Taylor Frankie Paul ganhou notoriedade como parte do grupo #MomTok, formado por mães mórmons que produzem conteúdo sobre dança e maternidade.

Em 2022, ela anunciou o divórcio e revelou que o casal mantinha relações com outros casais durante o casamento, o que ampliou sua exposição pública e serviu de base para projetos televisivos. Após a separação, iniciou relacionamento com Mortensen, que também participa do reality.

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