OPINIÃO Emma Heming, mulher de Bruce Willis, fala da morte de Gene Hackman: ''acredito que há aprendizado'' Gene e Betsy Arakawa, sua esposa, foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro em casa

Emma Heming, mulher de Bruce Willis, comentou sobre a morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa. O casal foi encontrado morto no dia 26 de fevereiro em sua casa no Novo México, nos Estados Unidos.

A modelo fez um desabafo nas suas redes sociais nesta segunda-feira, 10, e alertou os seguidores sobre a importância de cuidadores. "Realmente acredito que há algum aprendizado nesta história. Isso me fez pensar em uma história mais ampla, que é que os cuidadores também precisam de cuidados e que eles são vitais", disse.

Ela vive com o marido, que sofre de demência frontotemporal. "Acho que há uma ideia errada comum de que os cuidadores já têm tudo resolvido. 'Eles estão no controle'. 'Eles estão bem'. Eu não concordo com isso. Acho que precisamos estar presentes para eles, para que eles possam continuar a estar presentes para a pessoa deles."

Gene Hackman morreu de uma doença cardíaca cerca de uma semana depois de sua mulher, Betsy Arakawa, morrer por efeitos de hantavírus, que causa doença respiratória e está associada a fezes de roedores.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

