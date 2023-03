A- A+

Famosos Emma, mulher de Bruce Willis, desabafa: "Tenho menos amigos porque não é fácil falar sobre isso" Modelo e empresária fez live com médica especializada no cuidado com pessoas diagnosticadas com FTP

A modelo e empresária Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, fez uma live nesta sexta-feira (24), sobre a demência frontotemporal (FTP), doença que o ator enfrenta.

Ao lado de Teepa Snow, médica especialista no cuidado de pessoas com FTP, Emma contou um pouco das dificuldades que tem enfrentado desde que o marido recebeu o diagnóstico, em fevereiro deste ano.

Relembrando que paparazzi clicaram o ator quando saiu para tomar um café, questionando em voz alta nas ruas sobre seu estado de saúde, Emma insistiu que não se trata de uma questão de privacidade.

"As pessoas dizem que eu pedi privacidade, mas não pedi. O que eu pedi foi respeito. Isso (episódios como o do café) só acontece porque não há educação sobre a demência."

Emma afirmou que fez esta live com Teepa e pretende fazer outras justamente para divulgar mais informação sobre a FTP e sobre como as pessoas diagnosticadas com a doença devem ser tratadas.

"O que eu sei sobre isso é que não há cura nem medicação. Há medicamentos para os sintomas, e a minha esperança ao falar mais sobre isso é que as pessoas escutem e vejam alguma coisa", disse ela, afirmando que tem aprendido aos poucos a lidar com a condição do marido. "Eu aprendi que a melhor maneira de me aproximar dele é pelo lado, a partir da esquerda. Chegar pela frente, face a face, é como um confronto", explicou ela.

Respondendo a uma pergunta de Teepa Snow sobre a importância de ter uma comunidade prestando apoio, Emma disse que isso é importante porque pode "ficar isolada".

"Tenho menos amigos porque não é fácil falar sobre isso, é um novo território para mim", disse ela, afirmando que ainda está aprendendo a lidar com a FTP de Bruce.

Emma disse ainda que, quando Bruce Willis teve o primeiro diagnóstico, de afasia, há pouco mais de um ano, ela e a família tentaram de tudo para que o ator se recuperasse. Mas em fevereiro deste ano veio o novo diagnóstico, o quadro progredira para a FTP.

"As pessoas sempre me perguntam o que podem fazer por mim. Isso é demais para mim, porque eu não sei o que pedir, o que passar para uma outra pessoa. Tudo o que eu consigo dizer é 'obrigado'", disse Emma.

Teepa Snow explica que o melhor que as pessoas podem fazer para mostrar compaixão com o cuidador ou cuidadora de alguém com FTP é perguntar diretamente: "Emma, o que é melhor para você: que eu fique um tempo com Bruce ou com você?"

Em seguida, Emma afirma que é "difícil" dizer para alguém "faça isso por mim", mas que, sim, gosta quando alguém próximo se oferece para ficar um pouco com Bruce para ela poder descansar.

A história de amor de Bruce Willis e Emma Heming

Willis e Emma se conheceram por meio de amigos em comum, e em 2009 oficializaram a união em uma cerimônia civil em Turks e Caicos, no Caribe. À época, o evento contou com a presença da ex-esposa Demi Moore, com quem teve as filhas Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 29. Após se divorciar de Demi em outubro de 2000, o astro contou que viveu longos anos infeliz e disse que nunca havia pensado que outra pessoa fosse a resposta de que tanto precisava na vida até encontrar a modelo. O romance ganhou novos capítulos quando Emma e Bruce se tornaram pais de Evelyn, de 8 anos, e Mabel, de 10.

A família é elogiada por fãs pela boa convivência da ex-mulher do ator, Demi Moore, e suas filhas com Emma e por compartilhar fotos das reuniões familiares em que todos estão unidos e se divertindo. Neste momento, a família se uniu ainda mais para preencher algumas das lacunas que a doença tem trazido ao cotidiano do ator e de todos que o cercam.

