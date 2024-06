A- A+

DESABAFO Emma Roberts fala sobre dificuldades de ser ''nepobaby'' Durante o podcast ''Table for Two'', a atriz expressou a necessidade de provar mais a si mesma

A atriz Emma Roberts criticou aqueles que ridicularizam o termo "nepobaby", palavra que faz referência aos filhos de pessoas famosas, artistas, personalidades ligadas ao mundo das artes ou profissionais consagrados em suas áreas que, ou seguem as carreiras de seus pais ou teriam o caminho facilitado por conta deles.

No episódio da terça-feira, 25, do podcast ''Table for Two'', a sobrinha de Julia Roberts disse que os críticos "não veem toda a rejeição ao longo do caminho", explicando que artistas nem sempre tem um caminho rápido e fácil para a fama.

"Acho que há algo a ser dito sobre o fato de que todo mundo adora o tipo de história de sucesso da noite para o dia. As pessoas só veem suas vitórias, porque só veem quando você está no pôster de um filme."

A filha de Eric Roberts relatou que é por esse motivo que ela é uma pessoa aberta para as produções para as quais fez testes e não passou. "Acho importante falar sobre isso. Caso contrário as pessoas simplesmente pensam que tudo têm sido tão bom, linear e fácil, e não, não é nada disso. Mas é claro que parece assim para a perspectiva externa ou a olho nu", completou.

Emma também afirmou que, apesar do caminho parecer mais fácil para aqueles que possuem familiares na indústria cinematográfica, ela se sente pressionada. "Você precisa provar mais a si mesmo. Além disso, se as pessoas não tiveram boas experiências com outras pessoas da sua família, você nunca terá uma chance."

A atriz também pontuou que o termo "nepobaby" é mais prejudicial para mulheres, alegando que atores com parentes famosos não são chamados assim.

