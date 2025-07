A- A+

CINEMA Emma Stone é protagonista de ''Bugonia'', de Yorgos Lanthimos, longa repleto de conspirações; veja Novo filme do grego, que é a quarta parceria entre o cineasta e a atriz, estreia em outubro.

Estrelado por Emma Stone, ''Bugonia'' é o novo filme de Yorgos Lanthimos que chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de outubro de 2025. A Universal Pictures divulgou o primeiro trailer do longa-metragem na última segunda-feira (30) e nele já é possível ver indícios da autoria surreal do diretor, além da sua característica lente olho de peixe.

''- Como sabe que ela é alienígena? - Bem, os sinais são óbvios''.

Na trama de ''Bugonia'', acompanhamos o cismado Teddy Gatz (Jesse Plemons) em uma conspiração com um colega para realizar o sequestro de Michelle Fuller (Stone), a poderosa CEO de uma grande empresa, pois ambos acreditam que ela é um extraterrestre com o objetivo de destruir o planeta Terra.

''Bugonia'' é quarta parceria entre Emma Stone e Yorgos Lanthimos, que já trabalharam juntos em ''A Favorita'' (2018), ''Tipos de Gentileza'' (2024) e ''Pobres Criaturas'' (2023) - este rendeu à norte-americana o Oscar de Melhor Atriz. Jesse Plemons (''Tipos de Gentileza''), Alicia Silverstone (''As Patricinhas de Beverly Hills''), Aidan Delbis (''My Movie Starring Paul Dano'') e Stavros Halkias (''Let's Start a Cult'') completam o elenco.

Confira o trailer:

