Emma Stone faz declaração apimentada sobre Pedro Pascal; entenda

Durante sua participação no Jimmy Kimmel Live, Emma Stone surpreendeu a plateia com uma declaração sensual e inusitada a respeito do seu colega de elenco, Pedro Pascal.

Vencedora de dois Oscars, Emma arrancou gargalhadas da plateia ao comentar sobre o ator. Ao ser lembrada pelo apresentador convidado Diego Luna sobre um momento engraçado com o colega de elenco no Festival de Cannes, quando ela, Pascal e Austin Butler foram perturbados por uma abelha ao posarem para fotos.

No vídeo que viralizou nas redes, Pedro Pascal tenta proteger a atriz do inseto. Brincando, Diego Neves sugeriu que a abelha foi levada por Pascal de propósito para poder protegê-la. “Garanto que se alguém levou aquela abelha, esse alguém foi Pedro”, disparou a atriz.

“Pedro provavelmente foi citado neste programa mais que o Trump nesta semana”, retrucou Luna. “Ele é tão maravilhoso. Ele é talentoso. Ele é lindo. Ele é legal. Ele é engraçado... Eu transaria com ele”, disparou a atriz, surpreendendo o público. A declaração, evidentemente, viralizou nas redes sociais.

