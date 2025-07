Emma Watson é proibida de dirigir após receber quarta multa por excesso de velocidade na Inglaterra

A- A+

A atriz britânica Emma Watson, de 35 anos, foi proibida de dirigir por seis meses após ser flagrada dirigindo a cerca de 61 km/h em uma área com limite de 48 km/h. A estrela de Harry Potter foi sentenciada nesta terça-feira (16) no Tribunal de Magistrados de High Wycombe, no Reino Unido, onde admitiu a infração, a quarta cometida em menos de dois anos.

Além da suspensão, Watson recebeu três pontos adicionais na carteira, somando-se a outros nove pontos acumulados por infrações em outubro de 2023, novembro de 2023 e janeiro de 2024.



A atriz também terá de pagar uma multa total de £1.044 (cerca de R$ 7 mil), que inclui £660 pela admissão de culpa, £264 de sobretaxa e £120 de custos judiciais, com prazo de 28 dias para pagamento.

O episódio ocorreu enquanto Watson dirigia um Audi S3 avaliado em £30 mil (R$ 200 mil) em uma estrada próxima à Universidade de Oxford, onde ela cursa um doutorado.

Essa não é a primeira vez que a atriz enfrenta problemas ao volante. Em fevereiro de 2023, seu veículo foi guinchado após ser estacionado ilegalmente na entrada de um estacionamento em Stratford-upon-Avon, bloqueando outro carro por mais de três horas. Na ocasião, Watson tentou impedir o reboque, mas não teve sucesso e ainda foi multada em R$ 1.280.

Curiosamente, outra estrela de Harry Potter, Zoë Wanamaker, também foi penalizada no mesmo tribunal momentos depois. Wanamaker, de 76 anos, conhecida por interpretar a árbitra de quadribol Madam Hooch no primeiro filme da saga, foi flagrada a 74 km/h em uma área com limite de 64 km/h na rodovia M4, próxima de sua residência em Wiltshire.

Watson ficou mundialmente famosa ao interpretar Hermione Granger na saga Harry Potter (2001–2011) e, mais tarde, estrelou filmes como Adoráveis Mulheres (2019). Nos últimos anos, a atriz tem se afastado de Hollywood para focar em estudos e vida pessoal.

Atualmente doutoranda em Oxford, Watson já foi vista atuando como timoneira do time de remo feminino da New College e namora o colega de universidade Kieran Brown, que concluiu recentemente seu doutorado.

Fora das telas, a atriz também ganhou destaque por sua postura política e apoio aos direitos trans, em contraste com as opiniões da autora J.K. Rowling. “

Pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas”, declarou Watson em uma publicação no X.

