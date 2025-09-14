A- A+

PRÊMIO Emmy 2025 acontece neste domingo (14); saiba como assistir, horário e séries indicadas Entre as séries que disputam os prêmios, "Ruptura", "Pinguim" e "O Estúdio" lideram em número de indicações

A 77ª edição do Emmy, o maior prêmio da televisão e do streaming norte-americano, ocorre neste domingo, 14, no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília) e será apresentada pelo comediante Nate Bargatze.

No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília) no canal TNT e no streaming HBO Max. A previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas e se encerre por volta de 0h (horário de Brasília) de segunda-feira, 15.



Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque - Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23. Nas categorias de séries dramáticas, seriados como Andor, The Last of Us, The Pitt e The White Lotus também se destacaram.

Já entre as comédias, Abbott Elementary, O Urso e Hacks se sobressaíram. No campo das minisséries, a aclamada Adolescência foi recompensada com 13 indicações.

Como assistir ao Emmy?

O Emmy será transmitido, no Brasil, pela TNT e pelo streaming HBO Max.

Que horas é o Emmy?

A premiação do Emmy Awards começa às 21h (horário de Brasília), mas tanto a Max quanto a TNT começam a transmissão às 20h30 (horário de Brasília), com cobertura do tapete vermelho.

Quem está indicado ao Emmy?

Melhor série de drama

Andor

A Diplomata

The Last Of Us

Paradise

The Pitt

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus



Melhor série de comédia

Abbott Elementary

Ninguém Quer

O Urso

HacksOnly Murders In The Building

Falando a Real

O Estúdio

What We Do In The Shadows



Melhor série limitada ou antologia

Adolescência

Black Mirror

Morrendo por Sexo

Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Pinguim

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Ruptura

Noah Wyle, The Pitt



Melhor atriz em série de drama

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Mal de Família

Britt Lower, Ruptura

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, A Diplomata

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Zach Cherry, Ruptura

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

Tramell Tillman, Ruptura

John Turturro, Ruptura

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Patricia Arquette , Ruptura

Carrie Coon, The White Lotus

Katherine LaNasa, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus



Melhor ator em série de comédia

Adam Brody, Ninguém Quer

Seth Rogen, O Estúdio

Jason Segel, Falando a Real

Martin Short, Only Murders In The Building

Jeremy Allen White, O Urso



Melhor atriz em série de comédia

Uzo Aduba, The Residence

Kristen Bell, Ninguém Quer

Ayo Edebri, O Urso

Jean Smart, Hacks

Quinta Brunson, Abbott Elementary



Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ike Barinholtz, O Estúdio

Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano

Harrison Ford, Falando a Real

Jeff Hiller, Alguém em Algum Lugar

Ebon Moss-Bachrach, O Urso

Michael Urie, Falando a Real

Bowen Yang, Saturday Night Live



Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Liza Colón-Zayas, O Urso

Kathryn Hahn, O Estúdio

Janelle James, Abbott Elementary

Catherine O’Hara, O Estúdio

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Jessica Williams, Falando a Real



Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme

Colin Farrell, Pinguim

Stephen Graham, Adolescência

Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita

Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas

Cooper Koch, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez



Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Miliot, Pinguim

Michelle Williams, Morrendo por Sexo



Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme

Javier Bardem, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Bill Camp, Acima de Qualquer Suspeita

Owen Cooper, Adolescência

Rob Delaney, Morrendo por Sexo

Peter Sarsgaard, Acima de Qualquer Suspeita

Ashley Walters, Adolescência



Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme

Erin Doherty, Adolescência

Ruth Negga, Acima de Qualquer Suspeita

Deirdre O’Connell, Pinguim

Chloë Sevigny, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Jenny Slate, Morrendo por Sexo

Christine Tremarco, Adolescência



Melhor direção em série de drama

Andor, Who Are You?, dirigido por Janus Metz

The Pitt, 6:00 P.M, dirigido por Amanda Marsalis

The Pitt,7:00 A.M., dirigido por John Wells

Ruptura, Chikhai Bardo, dirigido por Jessica Lee Gagné

Ruptura, Cold Harbor, dirigido por Ben Stiller

Slow Horses, Hello Goodbye, dirigido por Adam Randall,

The White Lotus, Amor Fati, dirigido por Mike White



Melhor direção em série de comédia

The Bear, Napkins,dirigido por Ayo Edebiri

Hacks, A Slippery Slope, dirigido por Lucia Aniello

Mid-Century Modern, Here’s To You, Mrs. Schneiderman, dirigido por James Burrows

O Ensaio, Pilot’s Code, dirigido por Nathan Fielder

O Estúdio, The Oner, dirigido por Seth Rogen



Melhor direção em série limitada, antologia ou telefilme

Adolescência, dirigido por Philip Barantini

Morrendo por Sexo, It’s Not That Serious, dirigido por Shannon Murphy

Pinguim, Cent’anni, dirigido por Helen Shaver

Pinguim, A Great Or Little Thing, dirigido por Jennifer Getzinger

Sirens, Exile, dirigido por Nicole Kassell

Dia Zero, dirigido por Lesli Linka Glatter

Melhor roteiro em série de drama

Andor, Welcome To The Rebellion, escrito por Dan Gilroy

The Pitt, 2:00 P.M., escrito por Joe Sachs

The Pitt, 7:00 A.M., escrito por R. Scott Gemmil

Ruptura, Cold Harbor, escrito por Dan Erickson

Slow Horses, Hello Goodbye, escrito por Will Smith

The White Lotus, Full-Moon Party, escrito por Mike White



Melhor roteiro em série de comédia

Abbott Elementary, Back To School, escrito por Quinta Brunson

Hacks, A Slippery Slope, escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky

O Ensaio, Pilot’s Code, escrito por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton e Eric Notarnicola

Alguém em Algum Lugar, AGG, escrito por Hannah Bos, Paul Thureen e Bridget Everett

O Estúdio, The Promotion, escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez

What We Do In The Shadow, The Finale, escrito por Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms



Melhor roteiro em série limitada, antologia ou telefilme

Adolescência, escrito por Jack Thorne e Stephen Graham

Black Mirror, Common People, escrito por Charlie Brooker e Bisha K. Ali

Morrendo por Sexo, Good Value Diet Soda, escrito por Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether

Pinguim, A Great Or Little Thing, escrito por Lauren LeFranc

Não Diga Nada, The People In The Dirt, escrito por Joshua Zetumer

Melhor Reality

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors



Melhor Talk-Show

Jimmy Kimmel Live!

The Daily Show

The Late Show with Stephen Colbert

