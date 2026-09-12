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PREMIAÇÃO Emmy 2026: "The Pitt", "Hacks" e "Widow's Bay" disputam o protagonismo da televisão "The Pitt" é favorita, mas "Hacks" tem o recorde e premiação pode surpreender

A televisão americana escolhe nesta segunda-feira (14) os principais vencedores do Emmy 2026.



A 78ª edição da premiação acontece no Peacock Theater, em Los Angeles, com apresentação da atriz Mariska Hargitay, conhecida por interpretar Olivia Benson em “Law & Order: Special Victims Unit”.



A cerimônia começa às 20h nos Estados Unidos (21h no horário de Brasília) e será transmitida pela NBC e pelo Peacock.

Cenário

A noite principal chega depois de um fim de semana que já distribuiu mais de uma centena de estatuetas nas categorias técnicas e de atuação convidada.



O resultado dos chamados Creative Arts Emmys, realizados nos dias 5 e 6 de setembro, adicionou novos elementos a uma disputa que já tinha alguns favoritos claros no papel.

“Widow’s Bay” terminou o primeiro fim de semana como a maior vencedora, com oito prêmios, enquanto “The Pitt” levou quatro. “DTF St. Louis”, “Pluribus”, “The Traitors” e o especial do intervalo do Super Bowl com Bad Bunny também saíram fortalecidos.





No palco principal, porém, ainda estão em jogo as categorias que concentram a atenção do público: melhor série de drama, comédia e série limitada ou antológica, além das principais categorias de atuação.

“The Pitt” como favorita no drama

Nenhuma produção recebeu mais indicações nesta edição do que “The Pitt”. A série médica da HBO Max concorre em 25 categorias e chega à cerimônia principal tentando repetir o desempenho que a colocou entre os principais nomes da televisão americana.



A produção já conquistou quatro Emmys nas categorias antecipadas, incluindo o prêmio de ator convidado para Ernest Harden Jr.

"The Pitt", série médica da HBO concorre em 25 categorias | Crédito: Divulgação

A série enfrenta “Pluribus”, de Vince Gilligan, além de “Paradise”, “The Gilded Age”, “Slow Horses”, “The Diplomat”, “A Knight of the Seven Kingdoms” e “Your Friends & Neighbors”.

“Pluribus” chega com uma vantagem importante: a força de uma produção nova que conseguiu 18 indicações em seu primeiro ano. Criada por Gilligan, responsável por “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, a série tem Rhea Seehorn entre os principais nomes da disputa por melhor atriz.

“Hacks” quer encerrar a história em grande estilo

Se “The Pitt” domina o drama, “Hacks” chega ao Emmy com outro tipo de peso. A quinta temporada da comédia, que também foi a última, e a produção estabeleceu um recorde histórico ao receber 24 indicações, o maior número já alcançado por uma série de comédia em uma única edição.

Jean Smart, vencedora de quatro Emmys pelo papel de Deborah Vance, é novamente uma das favoritas a melhor atriz em comédia.



A disputa, porém, ganhou uma concorrente de peso: Lisa Kudrow, indicada por “The Comeback”. A corrida entre as duas é considerada uma das mais interessantes da noite.

Na categoria de melhor série de comédia, “Hacks” enfrenta “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Margo’s Got Money Troubles”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking” e a estreante “Widow’s Bay”.

“Widow’s Bay” transformou surpresa em ameaça

Se alguém esperava que “Widow’s Bay” fosse apenas uma das estreias interessantes do ano, o Creative Arts Emmy tratou de mudar essa percepção.

A comédia de terror da Apple TV terminou as duas noites preliminares com oito vitórias, incluindo o prêmio de atriz convidada para Betty Gilpin, além de categorias técnicas como fotografia, direção de arte e som. Com 19 indicações no total, a série chega à cerimônia principal como uma concorrente real de “Hacks”.





Comédia de terror da Apple TV teve oito vitórias nas noites preliminares ao Emmy | Crédito: Divulgação

Na categoria de série limitada ou antológica, a segunda temporada de “Beef” chega com 16 indicações e nomes como Carey Mulligan e Oscar Isaac nas categorias de atuação.



“DTF St. Louis” aparece como outro concorrente forte e ganhou impulso importante nas categorias preliminares: foram seis vitórias, incluindo os prêmios de ator coadjuvante para David Harbour e atriz coadjuvante para Linda Cardellini.

Uma televisão cada vez menos previsível

O Emmy 2026 chega, portanto, com uma característica que combina com o momento atual da televisão, não existe mais um único centro de produção capaz de dominar tudo.

Uma série médica como “The Pitt”, uma comédia sobre a indústria do entretenimento como “Hacks”, uma produção de terror com humor como “Widow’s Bay”, uma nova história de Vince Gilligan e uma antologia como “Beef” disputam espaço na mesma premiação.

Mais do que escolher as melhores séries do último ano, o Emmy 2026 também vai revelar quais histórias a indústria americana acredita que representam o futuro da televisão.

Depois do que aconteceu nas primeiras noites, pelo menos uma coisa parece certa: “The Pitt” pode até chegar como favorita, mas ninguém deveria esperar uma cerimônia previsível.

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