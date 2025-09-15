Emmy Awards 2025: confira a lista completa de vencedores da premiação
'Adolescência' e 'O estúdio' saem consagrados do Emmy Awards 2025; 'The Pitt' corre por fora e ganha melhor drama
Um Emmy Awards de renovação e recados. A 77ª edição da premiação dos melhores da TV americana (e dos britânicos que conseguem cruzar o Atlântico) mostrou os sinais de cansaço de alguns pesos-pesados dos últimos anos.
Isso ficou claro com "O urso", que saiu de mãos vazias no domingo depois de dominar as últimas edições na categoria de comédia, dando lugar a "O estúdio", produção criada e estrelada por Seth Rogen para a Apple TV+. A história do executivo de um estúdio de Hollywood, apaixonado por filmes, mas contornando os desafios de conjugar arte e lucro, levou quatro Emmys, incluindo melhor ator para Rogen e melhor série de comédia.
Somadas as estatuetas de categorias técnicas, anunciadas no último fim de semana, "O estúdio" estabeleceu um novo recorde: 13 prêmios numa única edição, contra os 10 de "O urso", recorde anterior de 2023.
Recado para quem achou que "Ruptura", da Apple TV+, recordista de indicações com 27, seria a grande barbada da noite. Ela levou apenas melhor atriz de drama, para Britt Lower, e melhor ator coadjuvante para Tramell Tillman, o primeiro negro a receber esta estatueta específica.
Quem correu por fora e chegou na frente foi "The Pitt", a série médica da HBO Max, em que cada episódio mostra uma hora de um plantão. Ela saiu com um total de cinco Emmys, entre eles a estatueta de melhor série de drama, melhor ator, para Noah Wyle, e melhor atriz coadjuvante, para Katherine LaNasa, que desbandou as colegas os indicadas da terceira temporada de "The White Lotus". Está aí outra série que demonstrou sinais de cansaço neste Emmy 2025.
Quem vai ter excesso de peso na bagagem são os britânicos de "Adolescência", a minissérie da Netflix que dominou as conversas no primeiro semestre com a história de um menino de 13 anos acusado de matar uma colega de escola a facada.
O jovem que interpretou Jamie, Owen Cooper, hoje com 15 anos, levou a estatueta de melhor ator coadjuvante pelo primeiro trabalho de sua vida, tornando-se o ator mais novo premiado no Emmy. Ao todo, a produção levou oito prêmios na noite, incluindo melhor minissérie e melhor ator de minissérie para o criador da ideia, Stephen Graham.
Num ano de agitação política nos Estados Unidos e no mundo, alguns recados fora mais sutis do que outros. Houve quem preferisse deixar sua marca na roupa, como Megan Stalter, da comédia "Hacks", vestindo jeans, camiseta branca e uma bolsa com os dizeres "cessar fogo".
Javier Bardem, indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante por "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", usando um keffiyeh, lenço tipicamente árabe, falou em alto e bom som antes da premiação: “Aqui estou hoje, denunciando o genocídio em Gaza”, disse ele à revista Variety, reiterando o boicote a empresas que trabalharem com Israel. “Não posso trabalhar com alguém que justifica ou apoia o genocídio. É simples assim. Não deveríamos poder fazer isso, nesta indústria ou em qualquer outra.”
No palco do Peacock Theather, Hannah Einbinder, ao receber o prêmio de melhor atriz coadjuvante de comédia por "Hacks", foi a mais, senão a única, explícita entre os vencedores. "F*da-se ICE e Palestina livre", disse ela, fazendo referência ao Serviço de Imigração e Controlo Alfandegário (Immigration and Customs Enforcement), agência que tem aplicado as políticas de tolerância zero à imigração ilegal no governo Donald Trump.
Por falar em Trump, um de seus maiores críticos no meio televisivo foi ovacionado e premiado na noite deste domingo: Stephen Colbert, do "The Late Show With Stephen Colbert", que venceu o prêmio de melhor talk show. O apresentador não teve o contrato renovado com a rede de TV CBS, que, inclusive, transmitiu o Emmy nos EUA, e ele saiu do programa em maio de 2026. Especula-se que a saída tenha feito parte de um acordo milionário num processo movido por Trump contra a Paramount, detentora da CBS.
"Setembro de 2025, meus amigos, nunca amei meu país tão desesperadamente. Deus abençoe a América! Mantenham-se fortes. Sejam corajosos", disse ele, no palco. Foi o segundo momento dele frente às câmeras. O primeiro foi logo no início da transmissão, quando deu início à festa e fez a piada: "tem alguém aí contratando?".
Cris Abrego, presidente da Television Academy Board of Governors, também deixou seu recado. Ao falar sobre o Congresso ter cortado o financiamento da CPB (Corporation for Public Broadcasting), que repassava fundos para rádios e TVs públicas, em favor de cortes pedidos pela Casa Branca, Abrego foi enfático:
“Todos nós nesta sala devemos continuar a defender esse poder e usá-lo com responsabilidade em momentos como este. Cultura não é imposta de cima para baixo, ela surge de baixo para cima", disse Abrego, o primeiro presidente latino da Academia. "Neutralidade não é suficiente. Precisamos ser vozes de conexão, inclusão e empatia, porque sabemos que a cultura não vem de cima para baixo, ela surge de baixo para cima.”
Abaixo, a lista de vencedores.
Melhor ator em série de comédia
Adam Brody, de "Ninguém quer" (Netflix)
Seth Rogen, de "O estúdio" (Apple TV+) - VENCEDOR
Jason Segel, de "Falando a real" (Apple TV+)
Martin Short, de "Only murders in the building" (Disney+)
Jeremy Allen White, de "O urso" (Disney+)
Melhor atriz em série de comédia
Uzo Aduba, de "Assassinato na Casa Branca" (Netflix)
Kristen Bell, de "Ninguém quer" (Netflix)
Quinta Brunson, de "Abbott Elementary" (Disney+)
Ayo Edebiri, de "O urso" (Disney+)
Jean Smart, de "Hacks" (HBO) - VENCEDORA
Melhor atriz coadjuvante em série dramática
Patricia Arquette, de "Ruptura" (Apple TV+)
Carrie Coon, de "The White Lotus" (HBO)
Katherine LaNasa, de "The Pitt" (HBO) - VENCEDORA
Julianne Nicholson, de "Paradise" (Disney+)
Parker Posey, "The White Lotus" (HBO)
Natasha Rothwell, "The White Lotus" (HBO)
Aimee Lou Wood, de "The White Lotus" (HBO)
Melhor ator coadjuvante em série dramática
Zach Cherry, de "Ruptura" (Apple TV+)
Walton Goggins, de "The White Lotus" (HBO)
Jason Isaacs, de "The White Lotus" (HBO)
James Marsden, de Paradise (Disney+)
Sam Rockwell, de "The White Lotus" (HBO)
Tramell Tillman, de "Ruptura" (Apple TV+) - VENCEDOR
John Turturro, de "Ruptura" (Apple TV+)
Melhor atriz em série dramática
Kathy Bates, de "Matlock"
Sharon Horgan, de "Mal de família" (Apple TV+)
Britt Lower, de "Ruptura" (Apple TV+) - VENCEDORA
Bella Ramsey, de "The last of us" (HBO)
Keri Russell, de "A diplomata" (Netflix)
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colon-Zayas, de "O urso" (Disney+)
Hannah Einbinder, de "Hacks" (HBO) - VENCEDORA
Kathryn Hahn, de "O estúdio" (Apple TV+)
Janelle James, de "Abbott Elementary" (Disney+)
Catherine O’Hara, de "O estúdio" (Apple TV+)
Sheryl Lee Ralph, de "Abbott Elementary" (Disney+)
Jessica Williams, de "Falando a real" (Apple TV+)
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz, "O estúdio" (Apple TV+)
Colman Domingo, de "As quatro estações" (Netflix)
Harrison Ford, "Falando a real" (Apple TV+)
Jeff Hiller, de "Alguém em algum lugar" (HBO) - VENCEDOR
Ebon Moss-Bachrach, de "O urso" (Disney+)
Michael Urie, "Falando a real" (Apple TV+)
Bowen Yang, de "Saturday Night Live"
Melhor direção (de episódio) de série de comédia
O urso, por Ayo Edebiri
Hacks, por Lucia Aniello
Mid-Century Modern, por James Burrows
O ensaio, por Nathan Fielder
O estúdio, por Seth Rogen e Evan Goldberg - VENCEDORES
Melhor direção (de episódio) em minissérie ou filme para TV
Adolescência, por Philip Barantini - VENCEDOR
Morrendo por sexo, por Shannon Murphy
Pinguim, por Helen Shaver
Pinguim, por Jennifer Getzinger
Sereias, por Nicole Kassell
Dia zero, por Lesli Linka Glatter
Melhor direção (de episódio) em série de drama
Andor, por Janus Metz
The Pitt, por Amanda Marsalis
The Pitt, por John Wells
Ruptura, por Jessica Lee Gagné
Ruptura, por Ben Stiller
Slow Horses, por Adam Randall - VENCEDOR
The White Lotus, Mike White
Melhor ator coadjuvante em série limitada ou minissérie
Javier Bardem, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Bill Camp, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Owen Cooper, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDOR
Rob Delaney, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
Peter Sarsgaard, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Ashley Walter, de "Adolescência" (Netflix)
Melhor roteiro (de episódio) para minissérie ou série limitada ou antologia
Adolescência, por Stephen Graham e Jack Thorne - VENCEDORES
Black Mirror, por Bisha K. Ali e Charlie Brooker
Morrendo por sexo, por Elizabeth Meriwether e Kim Rosenstock
Pinguim, por Lauren LeFranc
Say nothing, por Joshua Zetumer
Melhor roteiro (de episódio) para comédia
Abbott Elementary, por Quinta Brunson
Hacks, por Paul W. Downs e Jen Statsky
O ensaio, por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola
Alguém em algum lugar, por Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett
O estúdio, por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - VENCEDORES
Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou minissérie
Erin Doherty, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDORA
Ruth Negga, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Deirdre O'Connell, de "Pinguim" (HBO)
Chlöe Sevigny, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Jenny Slate, de "Morrendo por sexo (Disney+)
Christine Tremarco, de "Adolescência" (Netflix)
Melhor atriz em série limitada ou minissérie
Cate Blanchett, de "Disclaimer" (Apple TV+)
Meghann Fahy, de "Sereias" (Netflix)
Rashida Jones, de "Black Mirror" (Netflix)
Cristin Milioti, de "Pinguim" (HBO) - VENCEDORA
Michelle Williams, de "Morrendo por sexo" (Disney+)
Melhor ator em série limitada ou minissérie
Colin Farrell, de "Pinguim" (HBO)
Stephen Graham, de "Adolescência" (Netflix) - VENCEDOR
Jake Gyllenhaal, de "Acima de qualquer suspeita" (Apple TV+)
Brian Tyree Henry, de "Ladrões de drogas" (Apple TV+)
Cooper Koch, de "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)
Melhor Talk Show
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
The Late Show With Stephen Colbert - VENCEDOR
Melhor série limitada ou minissérie
Adolescência (Netflix) - VENCEDORA
Black Mirror (Netflix)
Morrendo por sexo (Disney+)
Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
Pinguim (HBO)
Melhor série de comédia
Abbott Elementary (Disney+)
O urso (Disney+)
Hacks (HBO)
Ninguém quer (Netflix)
Only murders in the building (Disney+)
Falando a real (Apple TV+)
O estúdio (Apple TV+) - VENCEDORA
What we do in the shadows (Disney+)
Melhor ator em série dramática
Sterling K. Brown, de "Paradise" (Disney+)
Gary Oldman, de "Slow Horses" (Apple TV+)
Pedro Pascal, de "The Last of Us" (HBO)
Adam Scott, de "Ruptura" (Apple TV+)
Noah Wyle, de "The Pitt" (HBO) - VENCEDOR
Melhor série dramática
Andor (Disney+)
A diplomata (Netflix)
The last of us (HBO)
Paradise (Disney+)
The Pitt (HBO) - VENCEDOR
Ruptura (Apple TV+)
Slow Horses (Apple TV+)
The White Lotus (HBO)