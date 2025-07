A- A+

Streaming Emmy Awards 2025: Onde assistir às séries indicadas no streaming Premiação com o melhor da TV e do streaming acontece no dia 14 de setembro

A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anunciou na manhã desta terça-feira (15) a lista de indicados para o Emmy Awards 2025. A premiação que reúne o melhor da TV e do streaming acontece no próximo dia 14 de setembro, em Los Angeles, na Califórnia, com apresentação de Nate Bargatze.

'O estúdio' (AppleTV+)

Criada e estrelada por Seth Rogen, que interpreta um recém-nomeado chefe de estúdio em Hollywood, a série é uma das sensações da temporada e promete fazer barulho no Emmy 2025.

'O urso' (Disney+)

Vencedora do Emmy de melhor série de comédia em 2023, a queridinha "O urso" também chega com a força de sempre na temporada de premiações da TV. A produção é estrelada por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri.

'Hacks' (HBO Max)



A atual vencedora do Emmy de melhor série de comédia, "Hacks" vai tentar o bicampeonato em 2025. Jean Smart e Hannah Einbinder são as protagonistas da produção.

Abbott Elementary (Disney+)



Fenômeno da TV americana, "Abbott Elementary" busca sua primeira vitória na categoria principal após conquistar os Emmys de melhor elenco, melhor roteiro e melhor atriz, para Quinta Brunson, nos últimos anos.

'Only murders in the building' (Disney+)



Após brilhar no SAG Awards 2025, a série de comédia estrelada por Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez e Meryl Streep, "Only murders in the building" chega com o humor renovado no Emmy.

'Ninguém quer' (Netflix)



A comédia romântica estrelada por Kristen Bell e Adam Brody foi um dos destaques do ano.

'Falando a real' (AppleTV+)



Harrison Ford e Jason Segel são os protagonistas da série de comédia com pitadas de drama.

'O que fazemos nas sombras' (Disney+)



A série de vampiros dirigida e produzida por Taika Waititi é fenômeno de crítica.

'Ruptura' (AppleTV+)



A série dirigida e produzida por Ben Stiller, com Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken, é das fortes concorrentes na disputa de melhor série de drama.

'The Pitt' (HBO Max)



A série médica foi um dos destaques da temporada. Conhecido pelo trabalho em "E.R." (1994-2009), Noah Wyle volta a vestir um jaleco na pele do doutor Michael Robinavitch.

'The White Lotus' (HBO Max)



Mike White voltou a atormentar seus fãs com uma temporada repleta de reviravoltas em "The White Lotus", após concorrer como série limitada após o primeiro ano, a produção agora disputa o Emmy de melhor série de drama.

' The last of us' (HBO Max)

A segunda temporada de "The last of us" pode não ter sido uma unanimidade com os fãs, mas não deixou de receber sua indicação ao Emmy de melhor série drama.

'Slow Horses' (AppleTV+)



O elogiado thriller protagonizado por Gary Oldman também não ficou de fora da lista.

'Andor' (Disney+)



A segunda temporada de "Andor" empolgou não só os fãs de "Star Wars", mas todos os apaixonados por dramas repletos de ação e emoções.

'A diplomata' (Netflix)



Keri Russell é o destaque no elenco da elogiada série "A diplomata", disponível na Netflix.

'Paradise' (Disney+)



James Marsden, Julianne Nicholson e Sterling K. Brown são os protagonistas da série do Disney+ criada por Dan Fogelman.

'Adolescência' (Netflix)



A minissérie britânica "Adolescência" foi um dos fenômenos do ano. E isso tem tudo para se refletir na próxima edição do Emmy.

'Pinguim' (HBO Max)



O spin-off de "Batman" estrelado por Colin Farrell, Cristin Milioti e Rhenzy Feliz conquistou o público ao investir num realismo.

'Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos pais' (Netflix)



A minissérie dramatizada do caso real envolvendo os irmãos Lyle e Erik Menendez, condenados por matarem os próprios pais, também deu o que falar na Netflix.

'Morrendo por sexo' (Disney+)



Estrelada por Michelle Williams, "Morrendo por sexo" acompanha uma mulher que, após ser diagnosticada com câncer de mama, deixa o marida e começa a explorar a sexualidade.

Black Miror' (Netflix)



O fenômeno destópico da Netflix voltou colecionando indicações em 2025;

