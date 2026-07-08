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premiação Emmy Awards 2026: Saiba onde assistir a séries indicadas aos principais prêmios Premiação está marcada para o dia 14 de setembro, em Los Angeles, com apresentação da atriz Mariska Hargitay

Os indicados ao Emmy 2026 foram anunciados nesta quarta-feira, e chegou a hora de colocar em dia as séries que disputam o principal prêmio da televisão americana. Confira onde assistir a cada uma das produções indicadas ao prêmio.

A expectativa, neste ano, é para mais uma edição com destaque para "The Pitt" dentre as séries de drama, enquanto que as novatas “O segredo de Widow’s Bay” e “Margô está em apuros” tentam desbancar as queridinhas “O urso” e “Hacks” dentre as comédias. A premiação está marcada para o dia 14 de setembro, em Los Angeles, com apresentação da atriz Mariska Hargitay.

Série de drama

“A Diplomata", na Netflix

Em meio a uma crise internacional, a diplomata de sucesso Keri Russell precisar lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente.

"A idade dourada", na HBO Max

A trama acompanha a jovem órfã Marian Brook, que vai morar com as tias conservadoras e acaba no meio de uma guerra social entre a elite tradicional e novos magnatas milionários.

“O Cavaleiro dos Sete Reinos”, na HBO Max

Um século antes dos eventos de Game of Thrones, quando a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro, dois improváveis heróis vagam por Westeros: um jovem cavaleiro, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg.

“Paradise”, na Hulu

Em uma comunidade tranquila convivem algumas das pessoas mais proeminentes do mundo. A calmaria é abalada quando um assassinato é cometido, dando início a uma delicada investigação.

“The Pitt”, na HBO Max

Os desafios enfrentados por profissionais de saúde nos Estados Unidos pela perspectiva de heróis da linha de frente em um hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvânia.

“Pluribus”, na Apple TV

Em um mundo onde a felicidade domina, uma mulher amarga e pessimista se torna a última esperança para restaurar o equilíbrio emocional da humanidade.

"Slow horses", na Apple TV

Uma equipe disfuncional de agentes da MI5, e seu chefe arrogante, navegam os mistérios e ilusões do mundo da espionagem para proteger a Inglaterra de forças sinistras.

"Seus amigos e vizinhos", na Amazon Prime

Após ser demitido em desgraça, um gestor de fundos de hedge recorre a roubar casas de seus vizinhos no afluente Westmont Village, apenas para descobrir que os segredos escondidos por trás das fachadas ricas podem ser mais perigosos.

Séries de comédia

“Abbott Elementary”, na ABC

Segue um grupo de professores dedicados em uma escola pública da Filadélfia. Gravada no estilo de mocumentário (falso documentário), a série mostra o dia a dia da instituição lidando com a falta de recursos. Apesar das adversidades, os profissionais são apaixonados pelo ensino e determinados a garantir o sucesso dos alunos

“O urso”, na Disney+

Acompanha Carmen "Carmy" Berzatto, um renomado chef de alta gastronomia. Após o trágico suicídio de seu irmão, Carmy volta para Chicago para assumir a caótica e endividada lanchonete da família, lidando com o luto, a pressão extrema na cozinha e uma equipe relutante

“Hacks”, na HBO Max

Apresenta Deborah Vance, uma lendária e milionária comediante que luta para manter sua residência de shows em Las Vegas. Para atualizar seu repertório e atrair um público mais jovem, ela relutantemente contrata Ava Daniels, uma roteirista de 25 anos que foi "cancelada" em Hollywood.

"Margô está em apuros", na Apple TV

Segue Margo Millet (Elle Fanning), uma jovem que abandona a faculdade ao engravidar de um professor. Desempregada, mãe solteira e à beira do despejo, ela decide criar uma conta na plataforma OnlyFans para pagar as contas, usando os conselhos de seu pai (um ex-lutador profissional) para gerenciar sua imagem e alcançar o sucesso financeiro.

"Only murders in the building”, na Disney+

Acompanha três vizinhos excêntricos de um luxuoso prédio em Nova York que compartilham uma obsessão por true crime. Após uma morte misteriosa em seu condomínio, eles unem forças para investigar o caso e documentar tudo em um podcast, enquanto escondem segredos uns dos outros.

"Ninguém quer", na Netflix

Uma podcaster agnóstica e irreverente e um rabino recém-solteiro e pouco convencional se apaixonam. No entanto, o casal precisa conciliar seus estilos de vida opostos e ainda lidar com suas famílias intrometidas.

"Falando a real", na Apple TV

Jimmy (Jason Segel) é um terapeuta lidando com o luto pela morte da esposa. Quebrando a ética profissional, ele decide adotar a honestidade brutal com seus pacientes, dizendo exatamente o que pensa, o que provoca mudanças caóticas na vida de todos ao seu redor e na dele.

“O segredo de Widow’s Bay”, na Apple TV

Acompanha Tom Loftis, o prefeito de uma ilha isolada e supostamente amaldiçoada na Nova Inglaterra. Enquanto tenta revitalizar o turismo e atrair visitantes, ele precisa lidar com acontecimentos sobrenaturais bizarros, moradores que escondem segredos obscuros e uma maldição puritana com a qual a população convive de forma natural e cômica.

Séries Limitadas ou Antológicas

"O monstro em mim", na Netflix

Estrelada por Claire Danes e Matthew Rhys , a série acompanha uma escritora (Danes) que começa a escrever um livro sobre seu novo vizinho (Rhys), um executivo do ramo imobiliário que supostamente matou a esposa.

"Treta", na Netflix

Acompanha Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro falido, e Amy Lau (Ali Wong), uma empresária rica. A vida dos dois cruza após um incidente de trânsito explosivo, desencadeando um ciclo perigoso de vingança e obsessão que consome suas mentes e afeta todos ao seu redor.

“DTF St. Louis”, na HBO Max

Acompanha três adultos de meia-idade presos à monotonia e à insatisfação de suas vidas nos subúrbios. A trama se desenrola quando eles se envolvem em um complexo triângulo amoroso, dando início a uma teia de decisões equivocadas, desejos e segredos que culminam em uma tragédia com desfecho fata

“ Tudo Culpa Dela", na Amazon Prime

Marissa e Peter Irvine vivem o pior pesadelo de qualquer pai quando seu filho pequeno, Milo, é sequestrado após uma brincadeira com um menino de sua nova escola.

"História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette", na Disney+

A minissérie explora a química inegável, o romance avassalador e o casamento badalado de um dos casais mais icônicos do século XX.

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