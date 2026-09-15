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STREAMING Emmy Awards 2026: veja trailers e saiba onde assistir às séries vencedoras da premiação Cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (14), em Los Angeles, com apresentação da atriz Mariska Hargitay

Os vencedores do Emmy 2026 foram anunciados nesta segunda-feira (14), em Los Angeles, e chegou a hora de colocar em dia as séries que levaram para casa o principal prêmio da televisão americana. Confira onde assistir à cada uma das produções agraciadas com o prêmio.

A premiação da Academia de Artes e Ciências Televisivas é considerada o "Oscar da TV americana" e, em 2026, consagrou os favoritismos de "The Pitt" como melhor série de drama e “O segredo de Widow’s Bay” como melhor série de comédia.





Série de drama

“A Diplomata", na Netflix

Em meio a uma crise internacional, a diplomata de sucesso Keri Russell precisar lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente. A série conquistou o prêmio de melhor atriz coadjuvante para Allison Janney.

“Paradise”, no Disney+

Em uma comunidade tranquila convivem algumas das pessoas mais proeminentes do mundo. A calmaria é abalada quando um assassinato é cometido, dando início a uma delicada investigação. A série conquistou o Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática com Shailene Woodley.

“The Pitt”, na HBO Max

Os desafios enfrentados por profissionais de saúde nos Estados Unidos pela perspectiva de heróis da linha de frente em um hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvânia. Vencedora do Emmy de melhor série dramática e melhor ator com Noah Wyle.

“Pluribus”, na Apple TV

Em um mundo onde a felicidade domina, uma mulher amarga e pessimista se torna a última esperança para restaurar o equilíbrio emocional da humanidade. Rhea Seehorn conquistou o Emmy de melhor atriz em drama.

"Slow horses", na Apple TV

Uma equipe disfuncional de agentes da MI5, e seu chefe arrogante, navegam os mistérios e ilusões do mundo da espionagem para proteger a Inglaterra de forças sinistras. Vencedora do Emmy de melhor direção em série dramática.

Séries de comédia

“Hacks”, na HBO Max

Apresenta Deborah Vance, uma lendária e milionária comediante que luta para manter sua residência de shows em Las Vegas. Para atualizar seu repertório e atrair um público mais jovem, ela relutantemente contrata Ava Daniels, uma roteirista de 25 anos que foi "cancelada" em Hollywood. Jean Smart conquistou seu quinto Emmy de melhor atriz pela produção.

“O segredo de Widow’s Bay”, na Apple TV

Acompanha Tom Loftis, o prefeito de uma ilha isolada e supostamente amaldiçoada na Nova Inglaterra. Enquanto tenta revitalizar o turismo e atrair visitantes, ele precisa lidar com acontecimentos sobrenaturais bizarros, moradores que escondem segredos obscuros e uma maldição puritana com a qual a população convive de forma natural e cômica. Matthew Rhys (melhor ator), Stephen Root (melhor ator coadjuvante) e Kate O’Flynn (melhor atriz coadjuvante) foram premiados pelo trabalho na série.

Séries Limitadas ou Antológicas

"O monstro em mim", na Netflix

Estrelada por Claire Danes e Matthew Rhys , a série acompanha uma escritora (Danes) que começa a escrever um livro sobre seu novo vizinho (Rhys), um executivo do ramo imobiliário que supostamente matou a esposa. Matthew Rhys conquistou o Emmy pelo trabalho na produção.

“DTF St. Louis”, na HBO Max

Acompanha três adultos de meia-idade presos à monotonia e à insatisfação de suas vidas nos subúrbios. A trama se desenrola quando eles se envolvem em um complexo triângulo amoroso, dando início a uma teia de decisões equivocadas, desejos e segredos que culminam em uma tragédia com desfecho fata. David Harbour e Linda Cardellini foram premiados pelo trabalho na produção, que também foi escolhida a melhor minissérie.

Telefilme

"Criaturas extraordinariamente brilhantes", na Netflix

Tova, uma viúva idosa, cria laços improváveis em um aquário local com um polvo esperto e um jovem perdido na vida, descobrindo algo capaz de mudar sua vida e lhe trazer alegria e esperança novamente. O longa foi eleito o melhor telefilme e Sally Field conquistou o prêmio de melhor atriz em minissérie, série antológica ou telefilme.

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