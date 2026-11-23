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EMMY INTERNACIONAL 2026 Emmy Internacional 2026 acontece nesta segunda, 23, com 9 indicados brasileiros; saiba mais Os vencedores serão atualizados em tempo real no site da Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas a partir das 22h

Versão do Emmy Awards focada em produções fora do eixo de Hollywood, o Emmy Internacional 2026 acontecerá na noite desta segunda-feira, 23, em cerimônia sediada em Nova York. Este ano, a premiação conta com nove indicados brasileiros, incluindo a animação "Irmão do Jorel", disponível na HBO Max, e "Baila Vini", produção da Netflix sobre Vinicius Jr.

Outros indicados brasileiros deste ano são "Passinho Foda - O Corre Por Trás Da Dança", documentário da Netflix que concorre ao prêmio na categoria Programação Artística; "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", minissérie da HBO Max que compete pela estatueta de Melhor Telefilme ou Minissérie; e "Garota do Momento", indicada a Melhor Telenovela.

Além do folhetim, a Globo ainda recebeu indicações por "Jornada da Vida: Rio Mekong" (Melhor Produção Curta), "Fantástico: Isolados na Amazônia" (Melhor Reportagem), "Terceirão" (Melhor Produção Infantil Factual ou de Entretenimento) e "Profissão Repórter: Feminicídio" (Melhor Programa de Atualidades). Todos os títulos, incluindo "Garota do Momento", estão disponíveis no Globoplay.

Os nove indicados não serão a única representação do Brasil na premiação, com a atriz Sophie Charlotte sendo escalada pela Academia para apresentar um dos prêmios da noite.

Ao contrário do que acontece com o Emmy tradicional, a edição internacional da premiação acontece a portas fechadas, sem transmissão na TV ou na internet. Os vencedores serão atualizados em tempo real no site da Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas a partir das 22h (Horário de Brasília).

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