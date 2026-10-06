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premiação Emmy, o Oscar da televisão, migra para o streaming A organização, responsável pelos prêmios que reconhecem o melhor da televisão, fechou um acordo de seis anos com o Amazon Prime Video para transmitir a cerimônia exclusivamente na plataforma

Os prêmios Emmy, considerados o Oscar da telinha, vão deixar a televisão aberta e migrar para o streaming, informou a Academia de Televisão nesta terça-feira (6).

A organização, responsável pelos prêmios que reconhecem o melhor da televisão, fechou um acordo de seis anos com o Amazon Prime Video para transmitir a cerimônia exclusivamente na plataforma.

A premiação, criada em 1949 e cuja transmissão se alternava entre quatro emissoras americanas, será exibida gratuitamente no Amazon Prime Video a partir do ano que vem.

É a segunda premiação da indústria do entretenimento a adotar o streaming como meio de transmissão.

O Oscar, a cerimônia mais importante de Hollywood, que durante anos integrou a programação da ABC, será transmitido pelo YouTube a partir de 2029.

Essas mudanças ocorrem enquanto as premiações registram uma redução significativa na audiência.

"A televisão nunca foi tão global", disse em um comunicado Cris Abrego, presidente da Academia de Televisão.

Abrego ressaltou que a plataforma pode levar a premiação gratuitamente ao público de mais de 200 países.

A 78ª edição do Emmy foi realizada em setembro em Los Angeles. "O Segredo de Widow's Bay", da Apple TV, e "The Pitt", da HBO Max, dominaram as categorias de comédia e drama, respectivamente.

Em um sinal da transformação da indústria, as plataformas de streaming e a televisão por assinatura levaram a maioria das estatuetas da cerimônia, que em décadas anteriores era dominada pela televisão aberta.

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