premiação Emmy premiou categorias mais técnicas neste sábado (6); confira lista de vencedores O evento chega na sua 77ª edição neste ano de 2025

A 77ª edição do Creative Arts Emmy Awards, cerimônia de premiação que acontece uma semana antes do Primetime Emmys, revelou os seus primeiros vencedores neste sábado (6). A cerimônia entrega estatuetas para os melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos durante o período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025, conforme escolhido pela Academia de Artes e Ciências da Televisão.

A primeira parte do evento consagrou artistas e equipes responsáveis por aspectos mais técnicos dos bastidores das produções televisivas.

Veja lista de vencedores abaixo:

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Julianne Nicholson – "Hacks"

Melhor Maquiagem Contemporânea: "O Pinguim"

Melhor Maquiagem Protética: "O Pinguim"

Melhor Maquiagem de Época ou Fantasia/Sci-Fi: "House of the Dragon"



Melhor Figurino de Época: "Bridgerton"

Melhor Figurino Contemporâneo (Série): "The Studio"

Melhor Figurino Contemporâneo (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"

Melhor Figurino de Fantasia/Sci-Fi: "Andor"

Melhor Penteado de Época ou Fantasia/Sci-Fi: "Bridgerton"

Melhor Penteado Contemporâneo: "O Pinguim"

Melhor Design de Produção (Série Contemporânea): "Ruptura"

Melhor Design de Produção (Série de Meia Hora): "The Studio"

Melhor Design de Produção (Série de Época ou Fantasia): "Andor"

Melhor Elenco em Série de Drama: "The Pitt"

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston – "The Studio"

Melhor Elenco em Série de Comédia: "The Studio"

Melhor Elenco em Minissérie ou Filme: "Adolescência"

Melhor Coordenação de Dublês (Comédia): "The Righteous Gemstones"

Melhor Coordenação de Dublês (Drama): "The Boys"

Melhor Performance de Dublê: "The Boys"

Melhor Programa Animado: "Arcane"

Melhor Narração de Personagem: Julie Andrews – "Bridgerton"

Melhor Conquista Individual em Animação: "Arcane" e "Love, Death + Robots"

Melhor Coreografia: "Etoile"

Melhor Edição (Comédia – Câmera Única): "The Studio"

Melhor Edição (Comédia – Multicâmera): "Frasier"

Melhor Atriz Convidada em Série de Drama: Merritt Wever – "Ruptura"

Melhor Edição (Drama): "Andor"

Melhor Edição (Minissérie ou Filme): "Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story"

Melhores Efeitos Visuais (Temporada ou Filme): "Andor"

Melhor Design de Abertura: "A Ruptura"

Melhores Efeitos Visuais (Episódio): "O Pinguim"

Melhor Motion Design: "Octopus!"

Melhor Edição de Som (Drama/Comédia): "The Last of Us"

Melhor Edição de Som (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"

Melhor Edição de Som (Comédia Meia Hora): "The Studio"

Melhor Edição de Som (Animação): "Arcane"

Melhor Mixagem de Som (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"

Melhor Mixagem de Som (Drama/Comédia 1h): "Ruptura"

Melhor Mixagem de Som (Meia Hora/Animação): "The Studio"

Melhor Performance em Série de Curta Duração: Desi Lydic – "The Daily Show"

Melhor Trilha Sonora Original (Série): "Ruptura"

Melhor Trilha Sonora Original (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"

Melhor Tema Musical Original: "The White Lotus"

Melhor Supervisão Musical: "The Studio"

Melhor Música Original: “Let’s Put the Christ Back in Christmas” – "The Boys"

Melhor Cinematografia (Meia Hora): "The Studio"

Melhor Cinematografia (1h): "Ruptura"

Melhor Cinematografia (Minissérie ou Filme): "Adolescência"

Melhor Ator Convidado em Série de Drama: Shawn Hatosy – "The Pitt"

Melhor Filme para TV: "Rebel Ridge"

