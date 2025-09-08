Emmy premiou categorias mais técnicas neste sábado (6); confira lista de vencedores
O evento chega na sua 77ª edição neste ano de 2025
A 77ª edição do Creative Arts Emmy Awards, cerimônia de premiação que acontece uma semana antes do Primetime Emmys, revelou os seus primeiros vencedores neste sábado (6). A cerimônia entrega estatuetas para os melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos durante o período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025, conforme escolhido pela Academia de Artes e Ciências da Televisão.
A primeira parte do evento consagrou artistas e equipes responsáveis por aspectos mais técnicos dos bastidores das produções televisivas.
Veja lista de vencedores abaixo:
Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Julianne Nicholson – "Hacks"
Melhor Maquiagem Contemporânea: "O Pinguim"
Melhor Maquiagem Protética: "O Pinguim"
Melhor Maquiagem de Época ou Fantasia/Sci-Fi: "House of the Dragon"
Melhor Figurino de Época: "Bridgerton"
Melhor Figurino Contemporâneo (Série): "The Studio"
Melhor Figurino Contemporâneo (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"
Melhor Figurino de Fantasia/Sci-Fi: "Andor"
Melhor Penteado de Época ou Fantasia/Sci-Fi: "Bridgerton"
Melhor Penteado Contemporâneo: "O Pinguim"
Melhor Design de Produção (Série Contemporânea): "Ruptura"
Melhor Design de Produção (Série de Meia Hora): "The Studio"
Melhor Design de Produção (Série de Época ou Fantasia): "Andor"
Melhor Elenco em Série de Drama: "The Pitt"
Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston – "The Studio"
Melhor Elenco em Série de Comédia: "The Studio"
Melhor Elenco em Minissérie ou Filme: "Adolescência"
Melhor Coordenação de Dublês (Comédia): "The Righteous Gemstones"
Melhor Coordenação de Dublês (Drama): "The Boys"
Melhor Performance de Dublê: "The Boys"
Melhor Programa Animado: "Arcane"
Melhor Narração de Personagem: Julie Andrews – "Bridgerton"
Melhor Conquista Individual em Animação: "Arcane" e "Love, Death + Robots"
Melhor Coreografia: "Etoile"
Melhor Edição (Comédia – Câmera Única): "The Studio"
Melhor Edição (Comédia – Multicâmera): "Frasier"
Melhor Atriz Convidada em Série de Drama: Merritt Wever – "Ruptura"
Melhor Edição (Drama): "Andor"
Melhor Edição (Minissérie ou Filme): "Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story"
Melhores Efeitos Visuais (Temporada ou Filme): "Andor"
Melhor Design de Abertura: "A Ruptura"
Melhores Efeitos Visuais (Episódio): "O Pinguim"
Melhor Motion Design: "Octopus!"
Melhor Edição de Som (Drama/Comédia): "The Last of Us"
Melhor Edição de Som (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"
Melhor Edição de Som (Comédia Meia Hora): "The Studio"
Melhor Edição de Som (Animação): "Arcane"
Melhor Mixagem de Som (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"
Melhor Mixagem de Som (Drama/Comédia 1h): "Ruptura"
Melhor Mixagem de Som (Meia Hora/Animação): "The Studio"
Melhor Performance em Série de Curta Duração: Desi Lydic – "The Daily Show"
Melhor Trilha Sonora Original (Série): "Ruptura"
Melhor Trilha Sonora Original (Minissérie ou Filme): "O Pinguim"
Melhor Tema Musical Original: "The White Lotus"
Melhor Supervisão Musical: "The Studio"
Melhor Música Original: “Let’s Put the Christ Back in Christmas” – "The Boys"
Melhor Cinematografia (Meia Hora): "The Studio"
Melhor Cinematografia (1h): "Ruptura"
Melhor Cinematografia (Minissérie ou Filme): "Adolescência"
Melhor Ator Convidado em Série de Drama: Shawn Hatosy – "The Pitt"
Melhor Filme para TV: "Rebel Ridge"