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Evento Emmy terá disputa acirrada entre dramas e comédias Drama sobre o dia a dia de uma sala de emergência, The Pitt já se tornou uma instituição cultural e foi a produção mais indicada deste ano, com 25 indicações

É The Pitt contra Pluribus e Hacks contra Widow's Bay no 78 º Emmy Awards, na noite desta segunda-feira, 14. Os astros das quatro séries - Noah Wyle, Rhea Seehorn, Jean Smart e Matthew Rhys - são os favoritos aos prêmios principais de atuação. Fora isso, a competição deve ser acirrada no Peacock Theater, em Los Angeles (EUA). A cerimônia será transmitida no Brasil a partir das 21 horas pela HBO Max e pelo canal TNT.

Drama sobre o dia a dia de uma sala de emergência, The Pitt já se tornou uma instituição cultural e foi a produção mais indicada deste ano, com 25 indicações. Hacks, que acompanha os percalços de uma comediante lutando contra o preconceito de idade e o machismo, liderou entre as comédias com 24 indicações.

Os médicos, enfermeiros e pacientes de The Pitt foram inundados com indicações para o Emmy pela 2.ª temporada. Muitos estarão competindo entre si. Há tanta sobreposição de categorias que, apesar das 12 indicações, a série só pode vencer em 6 (categorias técnicas já foram anunciadas na semana passada). Wyle sozinho pode ganhar três Emmys, incluindo direção, melhor série dramática como produtor e melhor ator. Os outros indicados para melhor drama são Paradise, Slow Horses, A Diplomata, A Idade Dourada, O Cavaleiro dos Sete Reinos, Your Friends & Neighbors e Pluribus.

Recompensa

Raramente um único ator carregou tanto uma série quanto Rhea Seehorn faz em Pluribus, na qual interpreta uma mulher enfrentando uma mente coletiva alienígena. É provável que os votantes recompensem a ex-estrela de Better Call Saul com seu primeiro Emmy após quatro indicações.

Katherine LaNasa venceu como melhor atriz coadjuvante no ano passado por sua interpretação da enfermeira Dana em The Pitt. A personagem teve uma segunda temporada de ainda maior destaque. Neste ano, ela terá três colegas de elenco - Taylor Dearden, Fiona Dourif e Sepideh Moafi - como concorrentes. Três atores de The Pitt - Patrick Ball, Shawn Hatosy e Gerran Howell - estão concorrendo a melhor ator coadjuvante.

O Emmy adora dar despedidas de ouro a séries, e seria surpreendente se Jean Smart não ganhasse como melhor atriz em comédia, assim como fez em todas as quatro temporadas anteriores No entanto, o claro carinho dos votantes do Emmy por Widow's Bay pode impedir que Hacks vença em muitas outras categorias. As duas séries competirão pelo prêmio de melhor comédia junto com Abbott Elementary, O Urso, Margô Está em Apuros, Only Murders in the Building e Falando a Real.

Hannah Einbinder disputará, entre as coadjuvantes em comédia, contra Kate O'Flynn, que impressionou com uma atuação de destaque em Widow's Bay. As séries também têm indicados para ator coadjuvante em comédia, mas eles podem ser facilmente ofuscados por Harrison Ford, por sua atuação em Falando a Real.

A Apple TV tornou-se dominante nas comédias do Emmy. Os indicados deste ano se beneficiarão da ausência temporária de O Estúdio, que teve desempenho dominante no Emmy do ano passado, e de Ted Lasso, que colocou o serviço de streaming no mapa da premiação.

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