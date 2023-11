A- A+

REBELDE Emocionada, Anahí relata dificuldades para seguir com apresentações da turnê no Brasil Cantora tem apresentado sintomas como febre e dor nos ossos nos últimos dias

Em turnê no Brasil, a cantora Anahí, do grupo Rebelde, voltou a relatar desconforto para realizar a sequência de shows. Ao longo da semana a artista já havia postado nas redes sociais que estava com febre e dor nos ossos.

Nesta sexta-feira (17), durante um novo show no Allianz Parque, em São Paulo, Anahí afirmou que apesar de ter a necessidade ir até o hospital, preferia continuar com as apresentações.

A cantora apresentou dificuldades para cantar Salvame, canção que interpreta durante um momento solo no show. Para concluir a apresentação, Anahí precisou ser auxiliada pelos outros integrantes da banda.

O momento foi gravado pelos fãs que lotam o estádio para assistir uma das últimas apresentações da turnê no Brasil. Além de Anahí, a cantora Dulce Maria também adoeceu recentemente. Em sua conta no Instagram, Dulce postou que estava com bronquite e quase sem voz.

Apesar das dificuldades, as duas artistas decidiram seguir com os shows. Essa é a primeira vez que a banda volta a se apresentar no Brasil desde 2008.

A turnê pelo país teve início no dia 9 de janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Após as primeiras apresentações, a banda seguiu para São Paulo, onde deverá se apresentar até este domingo (19).



