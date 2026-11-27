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documentário Emocionada, princesa Kate conta como seus filhos ajudaram em sua luta contra o câncer A princesa fala em um documentário Intitulado "Heal" ("Curar"), o filme de 30 minutos será transmitido pela BBC e pela NBC, nos Estados Unidos, além de alguns canais do Canadá e da Austrália

"Eles me deram um motivo para sair do hospital", afirma a princesa Kate, com os olhos marejados de lágrimas, ao falar sobre o papel de seus filhos durante sua luta contra o câncer, segundo trechos de um documentário que será exibido no domingo.

Intitulado "Heal" ("Curar"), o filme de 30 minutos será transmitido pela BBC e pela NBC, nos Estados Unidos, além de alguns canais do Canadá e da Austrália.

A esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, revelou em março de 2024 que estava com câncer e recebia tratamento de quimioterapia. Ela não especificou o tipo de tumor, mas, em janeiro de 2025, anunciou que a doença estava em remissão.

Vários trechos do documentário, que desperta grande interesse da imprensa, já foram divulgados. Neles, a princesa de Gales aparece participando do "Three Peaks Challenge", desafio que consiste em escalar, em 24 horas, os picos mais altos da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia. Ela completou o desafio em junho passado.

Em um trecho divulgado na noite desta sexta-feira, ela aparece ao lado do irmão, James Middleton, no Scafell Pike, na Inglaterra, depois de ter alcançado o Ben Nevis, na Escócia. Nas imagens, seu irmão a faz ouvir as mensagens enviadas por seus três filhos, por intermédio do pai, William.

Kate enxuga as lágrimas ao ouvir as vozes de George, Charlotte e Louis, de 13, 11 e oito anos, respectivamente.

"Oi, mamãe. Eu te amo muito e espero que você se saia bem na subida da montanha", diz seu filho mais novo, Louis.

"Lembre-se de que estou sempre com você, no seu coração... e lembre-se: eu te amo muito, muito mesmo, e mando um montão de amor. Tchau", acrescenta.

Mais contido, o filho mais velho diz que está acompanhando seu percurso pelo site Flightradar, utilizado para monitorar aviões. "Você parece realmente muito forte. Continue, estamos todos torcendo por você", diz George.

Charlotte também lhe dá forças: "Todos estamos pensando em você neste momento e te amamos muito".

"Eles me deram um motivo para sair do hospital. Vão me dar um motivo para chegar até o fim deste desafio", reage Kate.

A princesa também comenta sobre sua hospitalização, que descreve como uma "experiência muito difícil". "Foi um período realmente difícil, mas me sinto muito grata porque, de verdade, isso me fez valorizar muito a vida", afirma.

O documentário também a mostra durante um encontro, em um pub, de um grupo de apoio a pacientes e sobreviventes do câncer. "Na verdade, nunca explorei isso fora dos limites da minha família. Por isso, agradeço por me darem a oportunidade de fazer isso e por abrirem este espaço para experimentar essa experiência", afirma.

Na sexta-feira, Kate se tornou madrinha do Christie, um dos principais centros de combate ao câncer da Europa.

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