A- A+

BBB 24 Emparedada, Beatriz se diz arrependida de ter criado expectativa sobre Lucas: "idiota sou eu" Vendedora se disse surpresa com a indicação do líder ao Paredão

Em conversa com Wanessa e Yasmin, no Quarto Magia do BBB 24, Beatriz desabafou sobre a indicação de seu nome ao Paredão pelo líder Lucas Henrique.



Ao lembrar que a dinâmica do Sincerão acontece nesta segunda (15), a vendedora comentou sobre sua surpresa com a indicação de ao Paredão, que a colocou na berlinda junto com Davi e Lucas Pizane.

"Foi o que eu falei para o Lucas ontem. Você é meu alvo. Porque a idiota fui eu que criei expectativa em cima de você. Jamais imaginei que ele me colocaria no paredão, jamais, jamais", diz Beatriz.

"Já te falei, amiga, aqui não gera expectativa", aconselha Wanessa. "É, idiota sou eu", justifica a vendedora. Wanessa, então, continua dizendo que as únicas pessoas que não espera receber voto no BBB são Yasmin e Rodriguinho.

Veja também

BBB 24 BBB 24: entenda o que é síncope vasovagal, condição que fez Alane desmaiar no programa