Emparedados, Gabriel e Domitila se alfinetam no Queridômetro

O jogo da discórdia desta segunda-feira (30) do BBB 23 promete acirrar a tensão entre os emparedados Domitila Barros e Gabriel Fop, principais candidatos a deixar o jogo, segundo todas as enquetes de opinião.



O dia dos dois já começou com troca de ataques no Queridômetro. Ambos distribuíram emojis negativos entre si, enquanto Cezar Black alfinetou ambos os oponentes.

Gabriel enviou um vômito para a miss, que retribuiu o brother com um alvo. Já Cezar mandou emoji de vômito para Gabriel e um biscoito para Domitila.

O desentendimento entre Domitila e Gabriel já havia rendido na noite anterior, quando eles discutiram depois da formação de Paredão. Gabriel considerou a fala de Domitila uma indireta para ele e Bruna Griphao.



Cezar e Domitila não se entenderam desde que entraram na casa e já tiveram várias intrigas ao longo das semanas. Esse paredão promete tirar essas diferenças a limpo e o público quem vai decidir quem tem razão ou pelo menos merece mais uma chance no jogo.

