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CINEMA Documentário pernambucano "Empeleitada" é selecionado para o Festival de Cinema de Gramado Longa-metragem sobre a história do povo Xukuru do Ororubá integra a Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros

O filme pernambucano “Empeleitada” foi selecionado para o 54º Festival de Cinema de Gramado. Concorrendo ao Kikito pela Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros, o longa-metragem será exibido no dia 18 de agosto.

A obra leva para a telona a história do povo Xukuru do Ororubá, comunidade indígena localizada no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Micaele Xukuru, Chico Ludermir e Sérgio Borges assinam a direção coletiva.

O ponto de partida do filme é a construção de uma casa de taipa em homenagem ao cacique Xicão, liderança histórica assassinada em maio de 1998 enquanto lutava pelos direitos de seu povo.



“Empeleitada” foi filmado em novembro de 2023, nas aldeias Pedra d'Água, Caípe e Canabrava. O filme é uma parceria entre a produtora indígena Ororubá Filmes, a Símio Filmes, a Fractais e o Coquevídeo, realizado com apoio do edital Virada Digital da TV Pernambuco e do Funcultura.

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