Documentário pernambucano "Empeleitada" é selecionado para o Festival de Cinema de Gramado
Longa-metragem sobre a história do povo Xukuru do Ororubá integra a Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros
O filme pernambucano “Empeleitada” foi selecionado para o 54º Festival de Cinema de Gramado. Concorrendo ao Kikito pela Mostra Competitiva de Documentários Brasileiros, o longa-metragem será exibido no dia 18 de agosto.
A obra leva para a telona a história do povo Xukuru do Ororubá, comunidade indígena localizada no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Micaele Xukuru, Chico Ludermir e Sérgio Borges assinam a direção coletiva.
O ponto de partida do filme é a construção de uma casa de taipa em homenagem ao cacique Xicão, liderança histórica assassinada em maio de 1998 enquanto lutava pelos direitos de seu povo.
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“Empeleitada” foi filmado em novembro de 2023, nas aldeias Pedra d'Água, Caípe e Canabrava. O filme é uma parceria entre a produtora indígena Ororubá Filmes, a Símio Filmes, a Fractais e o Coquevídeo, realizado com apoio do edital Virada Digital da TV Pernambuco e do Funcultura.