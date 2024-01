A- A+

RECURSO Empetur anuncia investimentos do MinC de R$ 5 mi para reforma do Cais do Sertão; saiba mais Depois de 5 anos de espera, o recurso finalmente foi liberado

Criado pela pernambucana Isa Grinspum Ferraz para ser um museu interativo, o Cais do Sertão, inicia a sua recuperação com a liberação de investimentos superiores a R$ 5 milhões, que estavam retidos há cinco anos. O recurso foi liberado no final de 2023, pelo Ministério da Cultura (MinC), através da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), junto com a Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE).

A realização também é uma parceria do Estado com um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil, o Porto Digital, alinhado ao seu objetivo de viabilizar a requalificação dos equipamentos audiovisuais do Centro Cultural Cais do Sertão.

Para o cumprimento do plano de trabalho previsto para o museu, o investimento será para a realização dos principais serviços listados como prioridade como a aquisição de novos equipamentos audiovisuais mais modernos, resgatando a proposta de oferecer um espaço cultural interativo e tecnológico para os visitantes, além da criação de um novo acervo, com novas peças, que serão somadas a exposição permanente intitulada "O Mundo do Sertão" para aumentar o acervo trazendo ainda mais elementos que representem a cultura nordestina e sertaneja.

A gestão do Governo Raquel Lyra afirma que recebeu o Cais do Sertão em situação de abandono com inúmeros danos, mas a liberação do recurso deve iniciar um projeto de melhorias no museu estadual. De acordo com a Empetur, responsável pela administração, o museu passou por serviços de reparação na estrutura elétrica e hidráulica, troca das condensadoras de ar-condicionado central e reforço nos sistemas de segurança e prevenção contra incêndio.



Além disso, o espaço também passou por avaliações de infraestrutura e identificação de materiais utilizados em sua construção, como é o caso do piso, que pela especificidade requer uma atenção diferente.



O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o objetivo do plano de trabalho é entregar para a população um espaço cultural interativo, tecnológico e que ofereça novas experiências a quem o visita, como era esperado na inauguração, em 2014.

"Destravar esse recurso que estava parado desde 2018 e poder usá-lo em prol do nosso museu é sem dúvidas uma grande conquista e satisfação para a gente. Vamos poder recuperar a parte interativa do Cais do Sertão, adquirindo novos equipamentos audiovisuais mais modernos para substituir a tecnologia que está lá, e trazendo com força a proposta do Cais, que é oferecer uma experiência interativa, uma imersão na cultura nordestina e sertaneja. Vale pontuar que a gestão atual recebeu o Cais do Sertão, no ano de 2023, com 90% dos equipamentos audiovisuais interativos sem funcionar, eles estavam sem manutenção e não foram substituídos. O nosso foco agora é trabalhar para entregar o Museu requalificado e mais moderno para os visitantes", afirma Eduardo Loyo.

A liberação de algumas das instalações do Cais do Sertão está prevista para acontecer a partir de 30 dias. Já o prazo para a finalização de todo o plano de trabalho é de 13 meses. Em 2023, segundo dados da atual gestão, o Museu Cais do Sertão recebeu um público de 69.239 visitantes e realizou 63 eventos culturais, incluindo ações sociais. Os números significam um incremento de 40% de público quando comparado ao ano de 2022.



