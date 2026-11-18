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GAMES Empresa concede "game day", dia de folga para funcionários aproveitarem lançamento do GTA 6 Em comunicado publicado no LinkedIn, a executiva e líder global da Logitech, especializada em periféricos de computador, afirmou que funcionários não precisarão pegar a 'gripe do GTA'

Aguardado por milhões de fãs, o GTA VI já está causando consequências até na vida real — e no mundo do trabalho.



A Logitech, empresa de tecnologia com base na Suíça, e especializada em periféricos de computador, anunciou, através de sua Líder Global Hanneke Faber, que seus funcionários não precisarão pegar aquela famosa "gripe" nesta quinta-feira. A executiva disse que a empresa irá conceder um "Game Day", garantindo uma folguinha para todos que quiserem aproveitar o lançamento da sexta edição do jogo da Rockstar.

"Ainda ouço céticos dizerem que jogar é perda de tempo, mas discordo completamente. O desempenho máximo vem, na verdade, da curiosidade, da concentração e de reservar intencionalmente um tempo para recarregar as energias", disse Hanneke.



No comunicado, a empresa também citou pesquisas, que mostram que a prática de jogar videogame ajuda a construir confiança fora das telas.



"Nossa pesquisa comprova isso: 81% dos jogadores afirmam que jogar fortalece a autoconfiança em situações da vida real, enquanto líderes de tecnologia concordam amplamente que as habilidades desenvolvidas nos games contribuem para uma capacidade maior de resolver problemas sob pressão".

Por fim, a executiva brincou, afirmando que nenhum funcionário precisará pegar a "gripe do GTA" nesta quinta.





"E, para os funcionários da Logi que estão planejando uma próxima viagem a Vice City, não será mais necessário fingir que estão com a "gripe do GTA": basta tirar a sua folga para jogar", concluiu.

Folga no Brasil

Em nota enviada ao Globo, a Logitech afirmou que o chamado "Game Day" também vale para o Brasil. Segundo a empresa, "o programa será implementado no Brasil seguindo as mesmas diretrizes globais". Todos os colaboradores, incluindo funcionários em período integral, contratados por prazo determinado, aprendizes e estagiários, terão direito ao benefício que poderá ser utilizado de forma integral, tirando as oito horas de trabalho, ou de forma "parcelada", tirando 4 horas de trabalho de um dia e 4 horas de outro.



Além disso, o dia de folga não necessariamente precisa ser tirado nesta quinta-feira. A empresa permitirá que os funcionários utilizem o benefício em qualquer data, desde que não ultrapasse o dia 10 de novembro do ano que vem. Leia a nota na íntegra abaixo.

O programa será implementado no Brasil seguindo as mesmas diretrizes globais. Todos os colaboradores da Logitech, incluindo funcionários em período integral, contratados por prazo determinado, aprendizes e estagiários, terão direito ao benefício a partir da data de contratação. Cada colaborador terá direito a um dia de folga remunerada (8 horas), que poderá ser utilizado integralmente em um único dia ou dividido em dois períodos de meio dia (4 horas cada).

Os colaboradores poderão escolher livremente quando utilizar o benefício, até 10 de novembro de 2027. Não haverá uma data específica definida pela empresa, e a folga poderá ser programada inclusive em dias próximos a feriados ou grandes lançamentos de jogos, como GTA VI.

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