TECNOLOGIA Empresa de inteligência artificial de Ben Affleck é vendida para a Netflix InterPositive é voltada para a produção audiovisual

A InterPositive, empresa de tecnologia de inteligência artificial voltada para a produção audiovisual fundada por Ben Affleck, foi comprada pela Netflix. O ator e diretor permanece como consultor sênior, informou a plataforma na quinta-feira, após o anúncio da negociação.

“A equipe da InterPositive está se juntando à Netflix devido à nossa crença compartilhada de que a inovação deve capacitar os contadores de histórias, e não substituí-los”, afirmou Elizabeth Stone, diretora de produtos e tecnologia da Netflix.



"Impressionante tecnologia da InterPositive foi desenvolvida especificamente para que cineastas e showrunners trabalhem com ferramentas que apoiem naturalmente suas visões criativas e a forma como desejam dar vida a elas."





A InterPositive desenvolve ferramentas de IA que preservam o controle criativo humano sobre o processo de produção de filmes, explicou Affleck. A ideia, disse o ator, é que a tecnologia apresente mecanismos de proteção à intenção criativa original. O diretor já revelou ter treinado o primeiro modelo da empresa num estúdio de gravação controlado, com o objetivo de mapear e capturar o fluxo de trabalho de uma produção de cinema.

“Os resultados desse trabalho fundamental foram conjuntos de dados e modelos deliberadamente menores, focados em técnicas de filmagem, e não em atuações, criando ferramentas que os artistas podem usar, controlar e das quais podem tirar proveito”, disse Affleck.

