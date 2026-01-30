A- A+

BRASIL Empresa de Jão lança curso gratuito para preparar pessoas trans para o Enem Podem se inscrever pessoas trans que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam no último ano, com renda residencial per capita de até um salário mínimo e que não estejam cursando outro pré-vestibular em 2026

A UFO Sounds, gravadora de Jão, lançou um projeto de preparação de pessoas trans para o ENEM. Batizado de "Transforma", o projeto dará 100 bolsas integrais para um curso que visa o acesso ao ensino superior.

Podem se inscrever pessoas trans que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam no último ano, com renda residencial per capita de até um salário mínimo e que não estejam cursando outro pré-vestibular em 2026.

“As pessoas selecionadas terão acesso, ao longo de 2026, a uma plataforma educacional online, com conteúdos completos, aulas gravadas, planos de estudo estrategicamente organizados, simulados, amplo banco de questões comentadas e acompanhamento pedagógico contínuo, incluindo correções", diz o texto do site.

