BRASIL

Empresa de Jão lança curso gratuito para preparar pessoas trans para o Enem

Cantor JãoCantor Jão - Foto: Reprodução/Instagram

A UFO Sounds, gravadora de Jão, lançou um projeto de preparação de pessoas trans para o ENEM. Batizado de "Transforma", o projeto dará 100 bolsas integrais para um curso que visa o acesso ao ensino superior.

Podem se inscrever pessoas trans que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam no último ano, com renda residencial per capita de até um salário mínimo e que não estejam cursando outro pré-vestibular em 2026.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“As pessoas selecionadas terão acesso, ao longo de 2026, a uma plataforma educacional online, com conteúdos completos, aulas gravadas, planos de estudo estrategicamente organizados, simulados, amplo banco de questões comentadas e acompanhamento pedagógico contínuo, incluindo correções", diz o texto do site.

