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K-POP Empresa do BTS anuncia maratona de filmes de grupos de K-Pop nos cinemas em outubro Entre os destaques estão as transmissões ao vivo da turnê mundial "Arirang", do BTS, realizadas em Buenos Aires e São Paulo

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A Hybe, conglomerado de entretenimento responsável pelo BTS, anunciou, nesta quarta-feira (22), o HYBE CINE FEST 2026. Entre os dias 24 e 31 de outubro, fãs de K-Pop poderão conferir uma semana de sessões especiais com filmes e conteúdos de alguns dos principais grupos da empresa nos cinemas.

A iniciativa, realizada em parceria com a Trafalgar Releasing, será expandida globalmente pela primeira vez, alcançando 60 países, incluindo o Brasil.

EVERYWHERE, WE CHEER!

2026년 10월, HYBE 아티스트와 전 세계 팬들이 스크린을 통해 하나로 연결되는 뜨거운 축제, HYBE CINE FEST 2026이 시작됩니다!



BTS 월드 투어 'ARIRANG'의 부에노스아이레스 & 상파울루 라이브 뷰잉부터,

SEVENTEEN 'NEW_', TOMORROW X TOGETHER 'ACT : TOMORROW',… — HYBE MERCH (@HYBE_MERCH) September 22, 2026

A programação contará com conteúdos de alguns dos principais artistas do conglomerado. Entre os destaques estão as transmissões ao vivo da turnê mundial “Arirang”, do BTS, realizadas em Buenos Aires e São Paulo, além de filmes de shows como "NEW_", do Seventeen; "ACT : TOMORROW", do TXT; e "BLOOD SAGA", do Enhypen.

Exibição em 3D

Além dos filmes e das transmissões, o HYBE CINE FEST 2026 terá uma experiência especial de exibição em 3D. O festival convida os fãs a cantarem junto com seus artistas favoritos e usarem seus lightsticks (bastão luminoso oficial usado por fãs de K-pop) durante as sessões.

A programação de videoclipes reunirá artistas de diferentes grupos da HYBE, incluindo BTS, Seventeen, Tomorrow x Together, Enhypen, Le Sserafim, &TEAM, Boynextdoor, TWS, Illit, Katseye, aoen, Cortis e Santos Bravos.

BTS World Tour

No início do mês, o BTS anunciou que um dos shows da turnê do grupo em São Paulo será transmitido ao vivo nos cinemas do Brasil.

O grupo sul-coreano fará três apresentações no país, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A exibição nos cinemas será da apresentação da BTS World Tour ‘Arirang’, marcada para 30 de outubro, no Estádio do MorumBIS.

Esta será a primeira vez que um show do BTS realizado na América do Sul terá transmissão ao vivo nos cinemas do Brasil e de outros países. O grupo já se apresentou no país em outras quatro ocasiões.

Os ingressos para os shows estão esgotados. Segundo fãs, diversas sessões nos cinemas do país também já estão esgotadas.

Ingressos

Os ingressos para o HYBE CINE FEST 2026 começarão a ser vendidos em todo o mundo na próxima quarta-feira (30), às 10h, no horário de Brasília.

Mais informações sobre a programação e a venda de ingressos estão disponíveis no site oficial do festival.

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