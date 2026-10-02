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CINEMA Empresa sueca usa imagem gerada por IA de Greta Garbo em anúncio Imagem de Garbo foi utilizada com permissão, mas ainda assim a reação ao anúncio foi dividida

As atuações cativantes de Greta Garbo no cinema mudo a levaram ao auge de Hollywood antes de sua aposentadoria, em 1941. Agora, após décadas de reclusão e mais de 40 anos depois de sua morte, uma versão da atriz está de volta às telas. O anúncio de uma empresa sueca, divulgado nesta semana, usa uma representação de Garbo gerada por inteligência artificial como porta-voz.

"Já estamos gravando?", pergunta a Garbo de IA, vestindo calças e uma blusa de seda, antes de apresentar os rolamentos magnéticos de baixo atrito da empresa, utilizados em data centers, sistemas de refrigeração e aplicações de semicondutores.

Segundo o Grupo SKF, o anúncio foi inspirado, em parte, em sua própria história, já que a atriz sueco-americana chegou a aparecer em um filme usado pela empresa para promover a indústria sueca no exterior.

"Na SKF, queremos que nossa comunicação seja tão inovadora quanto nossa tecnologia", disse o porta-voz Carl Bjernstam. Ele acrescentou que a família da atriz e a empresa responsável pelo licenciamento de sua imagem, a Harriet Brown & Co. Inc., aprovaram o projeto.

Embora a imagem de Garbo tenha sido utilizada com permissão, a reação ao anúncio foi dividida. Alguns espectadores consideraram a réplica da atriz convincente. Outros a descreveram como uma imitação macabra que não conseguiu capturar o carisma dela, além de criticarem o roteiro do anúncio.

O uso crescente de IA generativa tornou-se um tema polêmico na indústria do cinema e do entretenimento. As críticas concentram-se nas questões éticas envolvendo o uso de réplicas de IA de pessoas que já faleceram e, portanto, não podem consentir com o uso de sua imagem.

Nas redes sociais, vídeos criados por fãs apresentando celebridades falecidas — como Dolly Parton e Robin Williams — provocaram reações negativas de seus familiares. Uma réplica fotorrealista de Val Kilmer feita por IA substituirá o ator em um novo filme que ele planejava rodar antes de sua morte, no ano passado.

Para o comercial, a equipe de produção descreveu observações feitas a partir de fotografias e filmes de Garbo para criar uma representação física, em vez de simplesmente carregar imagens existentes dela. Eles também geraram a imagem da atriz utilizando diversos modelos de IA, incluindo Seedream 5 Pro e Nano Banana Pro, segundo Bjernstam. Para a animação e os movimentos, foram utilizados os modelos Seedance 2 e 2.5, além do Kling. A voz da atriz mostrou-se mais difícil de replicar. Por isso, áudios de arquivo foram usados para treinar um modelo de voz.

A Harriet Brown & Co. Inc. não respondeu de imediato a um pedido de comentário. No entanto, a família e os responsáveis pelo espólio de Garbo ficaram satisfeitos com o resultado, afirmou o porta-voz do grupo.

"Compreendemos que as pessoas tenham dúvidas e respeitamos a diversidade de opiniões", disse Bjernstam em resposta à polêmica sobre imagens de celebridades geradas por IA. "Retratar alguém que já não está mais entre nós traz consigo uma responsabilidade."

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