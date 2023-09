A- A+

Celebridades Empresária e Princesa do Chimarrão: quem é Lunara Campos, que está grávida de Thor Batista Formada em ciências contábeis, gaúcha já foi finalista do Miss Rio Grande do Sul em 2011

Thor Batista, filho de Luma Oliveira com Eike Batista, está esperando o primeiro filho do casal depois de 9 anos de relacionamento com a empresária Lunara Campos. Em uma postagem nas redes sociais ao lado da mulher, Lunara Campos, Thor compartilhou a notícia com seus seguidores.

Gaúcha de Venâncio Aires e formada em ciências contábeis, Lunara Campos foi eleita princesa da 10ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), em 2008. Ela também chegou à final do concurso Miss Rio Grande do Sul, em 2011, e concorreu ao título de Musa do Sol no mesmo ano.

A gaúcha conheceu Thor em uma festa em Porto Alegre. Ela encantou o filho de Luma Oiveira com seus 1,80m de altura e 92 cm de quadril.

"O Thor é muito conhecido e está acostumado a ser assediado, já eu não", disse Lunara em entrevista ao site Folha do Mate em 2014. "Ele está me ensinando a não dar bola para o assédio, porque sempre haverá as pessoas a favor e as que torcem contra, como tudo na vida".

Ativa no Instagram e com 23 mil seguidores na rede social, a gaúcha costuma fazer declarações de amor a Thor, como essa no aniversário de 25 anos do amado:

"Amor, parabéns pelo seu dia, pelo seu aniversário, parabéns por ser esse homem maravilhoso que me enche de paz e orgulho. Você merece as melhores coisas do mundo, e que continue assim lindo, amado, inteligente, amigo, fofo, melhor namorado e companheiro, meu príncipe que me faz feliz todos os dias. Você é daquelas chances boas que a vida não me daria duas vezes! Apenas obrigada... Por tudo; por tanto... Apenas... O meu melhor. Love You @thorbatista01oficial".

