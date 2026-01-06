A- A+

Luto Empresário Canário Caliari, idealizador do Club Metrópole ao lado Maria do Céu, morre aos 62 anos O velório e a cerimônia acontecerão ainda nesta terça (6), às 20h, no Morada da Paz

O empresário e fotógrafo Canário Caliari, esposo da também empresária Maria do Céu e co-fundador do Club Metrópole, faleceu na manhã desta terça (6), no Hospital Português, onde estava internado desde dezembro.

Canário enfrentava uma doença degenerativa progressiva rara e vinha lutando contra o avanço da enfermidade desde pouco antes da pandemia. O velório e a cerimônia acontecerão ainda nesta terça (6), às 20h, no Morada da Paz. Ele deixa três filhos: Vitória, médica, e Ângelo, artista plástico e estudante de Arquitetura, além de Victor Hugo , diretor artístico do Club Metrópole.

Ao lado de Maria do Céu, idealizou o Club Metrópole, que em 2026 completa 24 anos e se notabiliza pelas causas da diversidade e em defesa dos direitos LGBTQIA+. Além de empresário e fotógrafo, Canário era formado em Filosofia e Direito.

No seu perfil do Instagram, o Club Metrópole lamentou o falecimento do seu fundador. "Hoje nos despedimos de Canário Caliari. Canário foi parte essencial da Metrópole. Ao lado de Maria do Céu, ajudou a pensar, sonhar e construir cada pedaço desse espaço que acolhe, celebra e ama tantas pessoas. Tudo o que cresce aqui também carrega as mãos dele. Cada planta, cada coqueiro que faz parte da Metrópole foi plantado por Canário. Ele acreditava no tempo, no cuidado e na vida que se constrói aos poucos, exatamente como este lugar", escreveu.





A empresária Maria do Céu também deixou sua mensagem de despedida. "Estamos aqui do seu lado como sempre tivemos! Quero que você saiba que está tudo bem descansar. Você lutou com coragem, com dignidade, do seu jeito — e isso foi imenso. Nada do que vivemos se perde. Nossa história mora em mim, nas minhas memórias, no amor que eu carrego e vou carregar sempre", desabafou.

"Vamos ficar bem. Vamos sentir saudade, mas vamos seguir honrando tudo o que fomos. Obrigada por ter sido meu companheiro, meu apoio, meu lar, por ter construído uma família linda que continuarei cuidando. Eu te amo. E esse amor não acaba aqui. Estou com você. Sempre", completou Maria do Céu.





Veja também