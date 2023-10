Empresário de Madonna fala sobre bebês escondidos por casal israelense morto pelo Hamas: 'Estão bem'

A- A+

Empresário da cantora Madonna, o israelense-americano Guy Oseary ressaltou, por meio das redes sociais, na noite da última terça-feira (24), que os filhos gêmeos de um casal israelense morto pelo Hamas "estão bem". As crianças de 10 meses sobreviveram a um ataque do grupo extremista, num kibutz em Israel, após serem escondidas pelos pais num bunker. Os bebês permaneceram sozinhos no local ao longo de mais de 12 horas até serem resgatados, de acordo com a imprensa de Israel.

"Há seis anos, minha esposa e eu nos casamos. Em homenagem ao nosso aniversário, gostaria de destacar e compartilhar a história de outro marido e mulher. Os Berdichevsky. Hadar e Itay. Eles têm dois meninos gêmeos de 10 meses. Compartilho o nome deles: Guy e seu irmão Roi. Na manhã de 7 de outubro, o Hamas entrou no kibutz Kfar Aza, onde moravam os Berdichevsky. Hadar e Itay foram brutalmente assassinados. Os dois esconderam os gêmeos e saíram do abrigo, sacrificando suas próprias vidas para salvar a vida de seus meninos. Os gêmeos ficaram sozinhos por 14 horas até serem encontrados e resgatados", afirmou Guy Oseary, por meio do Instagram.

"Falei com o irmão de Hadar, Dvir, hoje. Ele diz que os gêmeos estão bem. Hadar e Itay, descansem em paz", completou ele.

Segundo o site israelense Walla, após cerca de 12 horas, os bebês foram resgatados pelas forças de seguranças. Os dois foram entregues para uma avó — e estão em segurança com ela e outros familiares.

Famosos se comoveram com a situação e deixaram comentários no post de Guy. "Tanto respeito por esses pais corajosos e tanto amor por esses meninos", emocionou-se a modelo dinamarquesa Helena Christensen. "Oh, meu Deus, estou chorando enquanto leio isso. Os bebês vão crescer e farão um ótimo trabalho em suas vidas", escreveu a atriz americana Rosanna Arquette. O jogador de futebol americano Tom Brady também se mostrou consternado com o relato.

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais