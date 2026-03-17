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Cantora Empresário e produtor de shows: quem é Tiago Maia, apontado como affair de Ivete Sangalo Presença constante ao lado da cantora em viagens recentes levanta suspeitas nas redes, enquanto trajetória nos bastidores chama atenção

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Romance novo na área? Desde que Ivete Sangalo apareceu publicamente ao lado do produtor e empresário Tiago Maia, rumores nas redes sociais passaram a dar conta de um suposto relacionamento entre eles. Nenhum dos dois, porém, confirma (ou desmente) as especulações. Mas, afinal, quem é Tiago Maia?

Os comentários ganharam força depois que os dois foram vistos juntos em Boston, nos Estados Unidos, no início da semana. A viagem, feita em grupo, chamou a atenção de fãs e internautas, que passaram a especular sobre a proximidade entre a cantora e o empresário.

Embora o burburinho seja recente, essa não teria sido a primeira vez que os dois aparecem lado a lado. Pessoas próximas afirmam que Tiago já acompanha Ivete em compromissos profissionais desde o início do ano, incluindo apresentações durante o carnaval, em cidades como São Paulo e Salvador.

Ainda de acordo com relatos, o empresário também marcou presença, em janeiro, numa festa de aniversário da cantora, que está solteira desde o fim do casamento de 17 anos com Daniel Cady, com quem teve três filhos. Na ocasião, os dois teriam passado boa parte do tempo conversando de forma reservada, o que bastou para levantar suspeitas — ainda que não tenham trocado carinhos em público.

Quem é Tiago Maia?

Discreto fora dos bastidores, Tiago Maia é um nome conhecido no mercado de entretenimento. Ele é um dos profissionais ligados à produtora Super Sounds, responsável por projetos de grande porte, incluindo o "Clareou", turnê em que Ivete revisita clássicos do samba em shows pelo país.

"É uma alegria enorme ver o 'Ivete Clareou' alcançar essa dimensão. O projeto nasceu com a proposta de celebrar o samba a partir da identidade e da história da Ivete, e a resposta do público superou todas as nossas expectativas", disse em janeiro.

Com perfil fechado nas redes sociais, o empresário — que é natural de Florianópolis — mantém a vida pessoal longe dos holofotes. Segundo informações divulgadas pelo "Portal Leo Dias", ele está solteiro após o fim de um relacionamento de mais de 15 anos, com quem teve dois filhos.

Ao longo da carreira, Tiago construiu trajetória ligada à gestão de projetos e desenvolvimento de negócios no setor de entretenimento. Também acumula experiência em operações de beach clubs, restaurantes e curadoria musical em destinos turísticos — um histórico que ajuda a explicar sua atuação nos bastidores de grandes produções.

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