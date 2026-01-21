Encontro de Baques leva caboclinhos e tribos de índios ao Pátio de São Pedro, nesta quinta (22)
Evento integra a programação de prévias carnavalescas promovidas pela Prefeitura do Recife em 2026 e reúne 21 grupos da Região Metropolitana a partir das 17h
Os caboclinhos e as tribos de índios, manifestações da cultura popular pernambucana, ocupam o Pátio de São Pedro, nesta quinta-feira (22), a partir das 17h, no Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios. O evento promovido pela Prefeitura do Recife integra a programação oficial das prévias carnavalescas de 2026.
Ao todo, 21 grupos da Região Metropolitana do Recife estarão reunidos para celebrar tradições ancestrais que atravessam gerações e mantêm vivos saberes, ritmos, coreografias e simbologias e que integram o patrimônio cultural afro-indígena do carnaval pernambucano.
Caboclinhos e tribos de índios
Guiadas pelo som marcante das preacas, instrumento que dita o ritmo dos baques, crianças, jovens e adultos entram em cena com fantasias ricamente adornadas, cores vibrantes e movimentos coreografados que remetem à ancestralidade, à resistência cultural e ao caráter sagrado-festivo dessas brincadeiras.
Cada grupo terá 15 minutos de apresentação, proporcionando ao público um panorama diverso da força e da beleza dessas tradições.
Agremiações confirmadas:
Agremiação Carnavalesca Tribo Uirapuru
Clube Carnavalesco Mixto Caboclinhos Taperaguazes
Índios Tabajaras
Tribo De Índio Tupinambá
Tribo Triboge
Canindé Do Recife
Tribo Indígena Tapirapé
Tribo Caboclinho Orubá
Caboclinho Índio Tupi Guarani
Tribo De Caboclinho Tupi
Caboclinho Os Carijós De Goiana
Caboclinho Potiguares De Goiana
O Caboclinho Kapinawá
Tribo Guaianas
Tribo Indígena Paranaguases
A Tribo Taquaraci
Caboclinhos 7 Flexas
Tribo De Índios Tupiniquins
O Caboclinho Tupinambá
Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã
Tribo Arapahos
SERVIÇO
Encontro de Baques de Caboclinhos e ÍndiosPátio de São Pedro - Bairro de São José
Quando: Quinta-feira (22), a partir das 17h
Onde: Pátio de São Pedro ( R. São Pedro, 31 - São José)
Entrada franca