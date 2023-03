A- A+

PROGRAMAÇÃO CULTURAL Encontro de Brotos dita o ritmo em balada na Zona Sul do Recife Festa reúne hits de Roberto e Erasmo, The Fevers e outros nomes dos anos dourados da música

Aos baladeiros saudosos - não necessariamente nesta mesma ordem - a vibe da noite deste sábado (4) vai ser em ritmo de Jovem Guarda, Anos Dourados e outras sonoridades que ditaram o ritmo das discotecas e bailes dos idos anos de 1960/1970, com a festa "Encontro de Brotos", promovida pela Manhattan Café Theatro.









No palco do espaço, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a Banda Anos Dourados e Os Tártaros comandam a noite, a partir das 21h. Os ingressos (couvert) custam R$ 80 (individual).

Roberto e Erasmo, The Fevers, Golden Boys e outros nomes de destaque da era de ouro dos bailes, integram o repertório, pensado para reviver os (bons) tempos da brilhantina.

Serviço

Encontro de Brotos



Quando: Sábado (4), a partir das 21h

Onde: Manhattan Café Theatro



Ingressos (couvert artístico) R$ 80



Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações: 3325-3372 // 9 888-4818 (WhatsApp)

Veja também

BBB23 Fred se irrita com Alface por acordo de voto com grupo Fundo do Mar: "Sabonetava lá e aqui"