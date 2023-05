Encontro de Brotos vai reunir Banda Labaredas, Del Rey e Malícia Champion em Olinda

A- A+

Dança, pista quente e um resgate à essência da música pernambucana vão marcar a nova edição do Encontro de Brotos. A festa, que vai reunir nomes como Banda Labaredas, Del Rey, Malícia Champion e as DJs Babilônia e Claudinha Aires, acontecerá no próximo dia 20 de maio no Clube Atlântico de Olinda. Os ingressos já estão à venda por preços que variam de R$40 a R$80 reais o primeiro lote (pelo site Evenyx).



Neste ano o encontro vai acontecer com importantes nomes da cena pernambucana como a Banda Del Rey, formada pelo cantor China e integrantes da banda Mombojó, que recorda sucessos da Jovem Guarda e mostra versões para as músicas de Roberto Carlos; A banda Labaredas, comandanda por Mitó, é uma das bandas pioneiras do brega romântico que soma mais de 40 anos de carreira e traz sucessos como ”Garotinha Linda”, ”Kelly”, “Hotel Califórnia", entre outros, também vai somar no line up.

Já a Malícia Champion, que o nome já descreve bem a proposta e a pegada de seus integrantes, traz a junção de bons músicos aliados a um repertório cheio de malícias. Idealizada por Alexandre Ureia, a banda conta com um swing bem tropical, bailante e malemolente. Além das bandas Claudinha Aires e Babilônia prometem esquentar a pista com uma discotecagem bailante.



O Encontro de Brotos é um projeto dos produtores e empresários pernambucanos Daniel Cursino e João Valongueiro, que respiram a cultura pernambucana. "Esse é um momento de reunir importantes nomes que fazem a cena na música pernambucana efervescer e proporcionar ao público tudo o que temos de melhor, desde a qualidade musical, como a irreverência das apresentações", explicaram.

Serviço:

Encontro de Brotos

Line UP: Del Rey, Banda Labaredas, Malícia Champion, DJ Claudinha Aires e DJ Babilônia 20 de maio - 22h

Clube Atlântico de Olinda - Clube Atlântico de Olinda (av. Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo, Olinda)

Ingressos pelo site Evenyx

Classificação 18 anos

