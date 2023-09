A- A+

MÚSICA "Encontro de Cantadores": show reúne Nando Cordel, Renato Teixeira e Xangai no Teatro Guararapes Cantores se apresentam nesta sexta-feira (29), a partir das 21h

Nando Cordel, Renato Teixeira e Xangai estarão reunidos no palco nesta sexta-feira (29), a partir das 21h. O show “Encontro de Cantadores” será realizado, pela primeira vez, no Teatro Guararapes, em Olinda.

A apresentação promete revisitar momentos históricos dos três artistas, reunindo os grandes sucessos das carreiras de cada um. O setlist, no entanto, é mantido em segredo por eles.



O pernambucano Nando Cordel teve composições gravadas por nomes como Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Chico Buarque e Xuxa. Renato Teixeira é um ícone da música sertaneja “raiz”, com clássicos como "Romaria” e "Amanheceu, peguei a Viola". Já o baiano Xangai, com mais de 100 composições no currículo, é parceiro de nomes como Elomar e Geraldo Azevedo.

Serviço:

“Encontro de Cantadores”

Nesta sexta-feira (29), às 21h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 87, à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro



