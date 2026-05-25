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Cultura Popular

Encontro de Coco Mané João do Pina movimenta a comunidade do Bode, sábado (30)

Evento celebra a cultura popular junto à comunidade do bairro do Pina, com gerações de mestres e grupos de capoeira, percussivos e musicais, a partir das 17h

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Encontro de Coco de Mané João do Pina promove mais uma edição na comunidade do Bode, no Pina, Zona Sul do RecifeEncontro de Coco de Mané João do Pina promove mais uma edição na comunidade do Bode, no Pina, Zona Sul do Recife - Foto: Ronny Colors/Divulgação

O Encontro de Coco Mané João do Pina celebra a cultura popular dentro da comunidade do Bode, território periférico de origem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, neste sábado (30), a partir das 17h.

O local marcado para o evento é a rua João Bandeira de Melo, em frente ao bar de Júnior, onde também acontecerá a próxima edição, no dia 25 de julho (saiba mais acerssando o perfil do projeto no Instagram @cocodemanejoaodopina)

A programação reúne diversas gerações de mestres, artistas e grupos populares da Região Metropolitana do Recife (RMR), que se apresentam ao vivo numa celebração única com coco, capoeira, percussão e música.  

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Programação
Além da apresentação de mestre Lua & Marafuzê, cantam, tocam e dançam atrações pernambucanas como as mulheres conquistas do Novas Raízes, de Igarassu; Negão do Coco, mestre Juarez e mestre Ulisses, ambos da Sambada de Coco da Tabajara (Olinda). 

“O nome é uma homenagem a Manoel João (mais conhecido como Seu Mané), meu pai e importante coquista, embolador e cantor popular, ancestral, afetivo e comunitário. Também temos a Sambada de Coco da Tabajara (criada em 2010 pelos mestres Juarez e Ulisses) como inspiração, inclusive por conta das vivências nas comunidades de Olinda”, explica mestre Lua.

“Desde que estou no Pina, compartilho no dia a dia os conhecimentos, o que chamamos de repasse do saber, com formações, acesso à informação e atividades artístico-culturais de maneira coletiva. Sempre vou levar e compartilhar os saberes dos mestres e mestras das sambadas de Olinda, meu lugar de origem”, completa. 
Acessibilidade
O encontro dispõe de acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência auditiva. 

  • Mestre Lua é o idealizador do evento. Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Mestre Lua é o idealizador do evento. Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
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  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
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  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação
  • Foto: Hay Pietra/Divulgação
    Foto: Hay Pietra/Divulgação
  • Divulgação
    Divulgação
  • Foto: Ronny Colors/Divulgação
    Foto: Ronny Colors/Divulgação

No bairro do Pina, por exemplo, as comunidades do Bode, Beira-Rio e Brasília Teimosa ficam juntas umas das outras.  “Mais do que música, o Encontro de Coco Mané João do Pina é um espaço de convivência, formação, resistência cultural e ocupação do espaço público, reunindo mestres, grupos culturais, artistas periféricos e pessoas da comunidade e de outras periferias próximas”, destaca Lua. 

“Com o impacto cultural, o encontro consegue movimentar a economia dentro da periferia, fortalecendo o comércio informal da comunidade e incentivando a circulação artística no território. Trata-se de uma ação afirmativa que une memória, ancestralidade, acessibilidade, música, formação e pertencimento, reafirmando a cultura popular e o seu potencial para a transformação social”, declara. 

Sobre o evento
Desde 2019, o evento é promovido pelo mestre pernambucano Lua, professor de capoeira, capoeirista, percussionista, artista, músico, pesquisador, compositor, cantor, arte-educador, produtor cultural e referência do coco de roda.

A atividade fortalece, valoriza e preserva a tradição do coco de roda na comunidade do Bode, além de trazer pautas com perspectivas raciais, de gênero, classe social, educação, arte e acessibilidade. No ano passado, duas edições foram realizadas. 

Nas periferias do bairro do Pina, o mestre Lua desenvolve atividades sociais, educativas e artístico-culturais com crianças e jovens que moram no local ou nas proximidades. 

O Encontro de Coco Mané João do Pina tem incentivo público, com o financiamento do edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) - Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife.  

A equipe técnica é pernambucana, sendo formada por uma diversidade de profissionais: Jéssica Jansen (coordenação de produção e geral); Gleice Moraes e Alcilene Santos (assistência de produção); Rayrone Giusep (design e identidade visual); e Daniel Lima (assessoria de imprensa). 

Mestre Lua
Artisticamente, são mais de 25 anos de carreira. Na década de 80, ele começa a capoeira e a tocar instrumentos de percussão. Nos anos 90, estuda no Centro de Criatividade Musical do Recife e com os estudos realiza pesquisas culturais, a partir dos sons e ritmos populares, regionais e afro-brasileiros, como coco, ciranda, frevo, afoxé, maracatu etc. Há mais de 15 anos, ele canta e compõe as letras das músicas. 

SERVIÇO:
Encontro de Coco Mané João do Pina
Quando: 30 de maio de 2026 (sábado) e 25 de julho (próxima edição), a partir das 17h.
Onde: rua João Bandeira de Melo, em frente ao bar de Júnior (bairro do Pina, Recife)
Acesso gratuito
Informações: @cocodemanejoaodopina

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