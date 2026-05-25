A- A+

Cultura Popular Encontro de Coco Mané João do Pina movimenta a comunidade do Bode, sábado (30) Evento celebra a cultura popular junto à comunidade do bairro do Pina, com gerações de mestres e grupos de capoeira, percussivos e musicais, a partir das 17h

O Encontro de Coco Mané João do Pina celebra a cultura popular dentro da comunidade do Bode, território periférico de origem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, neste sábado (30), a partir das 17h.

O local marcado para o evento é a rua João Bandeira de Melo, em frente ao bar de Júnior, onde também acontecerá a próxima edição, no dia 25 de julho (saiba mais acerssando o perfil do projeto no Instagram @cocodemanejoaodopina)

A programação reúne diversas gerações de mestres, artistas e grupos populares da Região Metropolitana do Recife (RMR), que se apresentam ao vivo numa celebração única com coco, capoeira, percussão e música.

Programação

Além da apresentação de mestre Lua & Marafuzê, cantam, tocam e dançam atrações pernambucanas como as mulheres conquistas do Novas Raízes, de Igarassu; Negão do Coco, mestre Juarez e mestre Ulisses, ambos da Sambada de Coco da Tabajara (Olinda).



“O nome é uma homenagem a Manoel João (mais conhecido como Seu Mané), meu pai e importante coquista, embolador e cantor popular, ancestral, afetivo e comunitário. Também temos a Sambada de Coco da Tabajara (criada em 2010 pelos mestres Juarez e Ulisses) como inspiração, inclusive por conta das vivências nas comunidades de Olinda”, explica mestre Lua.

“Desde que estou no Pina, compartilho no dia a dia os conhecimentos, o que chamamos de repasse do saber, com formações, acesso à informação e atividades artístico-culturais de maneira coletiva. Sempre vou levar e compartilhar os saberes dos mestres e mestras das sambadas de Olinda, meu lugar de origem”, completa.

Acessibilidade

O encontro dispõe de acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência auditiva.

Mestre Lua é o idealizador do evento. Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

Foto: Hay Pietra/Divulgação

Divulgação

Foto: Ronny Colors/Divulgação

No bairro do Pina, por exemplo, as comunidades do Bode, Beira-Rio e Brasília Teimosa ficam juntas umas das outras. “Mais do que música, o Encontro de Coco Mané João do Pina é um espaço de convivência, formação, resistência cultural e ocupação do espaço público, reunindo mestres, grupos culturais, artistas periféricos e pessoas da comunidade e de outras periferias próximas”, destaca Lua.

“Com o impacto cultural, o encontro consegue movimentar a economia dentro da periferia, fortalecendo o comércio informal da comunidade e incentivando a circulação artística no território. Trata-se de uma ação afirmativa que une memória, ancestralidade, acessibilidade, música, formação e pertencimento, reafirmando a cultura popular e o seu potencial para a transformação social”, declara.

Sobre o evento

Desde 2019, o evento é promovido pelo mestre pernambucano Lua, professor de capoeira, capoeirista, percussionista, artista, músico, pesquisador, compositor, cantor, arte-educador, produtor cultural e referência do coco de roda.



A atividade fortalece, valoriza e preserva a tradição do coco de roda na comunidade do Bode, além de trazer pautas com perspectivas raciais, de gênero, classe social, educação, arte e acessibilidade. No ano passado, duas edições foram realizadas.



Nas periferias do bairro do Pina, o mestre Lua desenvolve atividades sociais, educativas e artístico-culturais com crianças e jovens que moram no local ou nas proximidades.

O Encontro de Coco Mané João do Pina tem incentivo público, com o financiamento do edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) - Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife.



A equipe técnica é pernambucana, sendo formada por uma diversidade de profissionais: Jéssica Jansen (coordenação de produção e geral); Gleice Moraes e Alcilene Santos (assistência de produção); Rayrone Giusep (design e identidade visual); e Daniel Lima (assessoria de imprensa).



Mestre Lua

Artisticamente, são mais de 25 anos de carreira. Na década de 80, ele começa a capoeira e a tocar instrumentos de percussão. Nos anos 90, estuda no Centro de Criatividade Musical do Recife e com os estudos realiza pesquisas culturais, a partir dos sons e ritmos populares, regionais e afro-brasileiros, como coco, ciranda, frevo, afoxé, maracatu etc. Há mais de 15 anos, ele canta e compõe as letras das músicas.



SERVIÇO:

Encontro de Coco Mané João do Pina

Quando: 30 de maio de 2026 (sábado) e 25 de julho (próxima edição), a partir das 17h.

Onde: rua João Bandeira de Melo, em frente ao bar de Júnior (bairro do Pina, Recife)

Acesso gratuito

Informações: @cocodemanejoaodopina

Veja também