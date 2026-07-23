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CULTURA POPULAR Encontro de Coco Mané João do Pina reúne mestres da cultura popular em celebração gratuita no Recife Evento ocupa a comunidade do Bode neste sábado (25), com programação que inclui coco de roda, capoeira, maculelê, samba e apresentações de grupos da Região Metropolitana

A comunidade do Bode, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, recebe, neste sábado (25), a partir das 17h, mais uma edição do Encontro de Coco Mané João do Pina.

Com acesso gratuito, a programação será realizada na Rua João Bandeira de Melo, em frente ao Bar de Júnior, reunindo artistas, mestres e grupos ligados às tradições populares pernambucanas e de outros estados.

Idealizado pelo mestre Lua, o projeto, realizado desde 2019, consolidou-se como um espaço de valorização do coco de roda e de outras manifestações da cultura popular, promovendo o encontro entre diferentes gerações de brincantes e fortalecendo a produção artística das periferias da Região Metropolitana do Recife.

Além das rodas de coco, o público poderá acompanhar apresentações de capoeira, maculelê, samba, grupos de percussão e performances que unem música, dança e canto.

Estão confirmadas participações dos mestres Ulisses, de Olinda, na capoeira; Lua de São Jorge, do Recife; Tchê, com a dança do maculelê; e Café, do Rio Grande do Norte, no samba de São Jorge.

Também integram a programação os grupos Poço de Batuque, Bando Pé de Bode, Coco Melê e Mestre Lua & Marafuzê.

O evento contará com intérprete de Libras para garantir acessibilidade ao público com deficiência auditiva e é viabilizado por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) Recife, com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife.

Para o mestre Lua, a iniciativa extrapola o caráter artístico ao incentivar o fortalecimento das manifestações populares e ampliar o acesso à cultura nos territórios periféricos.

“A programação contempla diversas gerações de mestres, mestras, artistas e grupos populares da Região Metropolitana do Recife (RMR). Desde 2019 em atividade, o Encontro de Coco Mané João do Pina surge pela necessidade de fortalecer, valorizar e continuar a tradição do coco de roda e das manifestações populares dentro da comunidade. O encontro dialoga diretamente com as pautas acompanhadas por recortes de identidade racial, gênero, classe social, educação, arte, acessibilidade, território e coletividade”, afirma.

Segundo o organizador, ocupar o espaço público também faz parte da proposta do projeto, que estimula a convivência comunitária, o pertencimento e a economia local, beneficiando comerciantes informais da comunidade do Bode e de bairros vizinhos.

“O acontecimento no espaço público que é da população, sobretudo a periférica, reforça a necessidade da sua utilização, preservação e identidade, justamente por ser um local de lazer, respiro, descanso, convivência, cuidado, conexão, criação, inspiração, compartilhamento de ideias, vivências, afeto, sentimento, formação etc. Por si só já existe uma troca entre periferias no bairro do Pina porque as comunidades do Bode, Beira-Rio e Brasília Teimosa ficam juntas umas das outras”, destaca.

Lua também define o encontro como uma ação voltada à preservação da memória e da ancestralidade das culturas populares.

“Existe o impacto cultural direto nesse movimento que a gente faz coletivamente. Sendo assim, o encontro consegue estimular a circulação artística e toda a sua territorialidade com a presença de mestres, mestras, grupos culturais, artistas periféricos e periféricas e pessoas da comunidade do Bode e de outras periferias próximas”, acrescenta.

O nome do evento presta homenagem a Manoel João, conhecido como Seu Mané, pai do mestre Lua e reconhecido coquista, embolador e cantor popular.

A iniciativa também tem inspiração na tradicional Sambada de Coco da Tabajara, realizada em Olinda pelos mestres Juarez e Ulisses, referência na trajetória artística do idealizador.

Com mais de duas décadas dedicadas à cultura popular, mestre Lua atua como capoeirista, percussionista, compositor, cantor, pesquisador, arte-educador e produtor cultural.

Além da carreira artística, desenvolve ações sociais e formativas com crianças e jovens da comunidade do Bode, compartilhando conhecimentos sobre capoeira, coco e outros ritmos afro-brasileiros.

“Desde que estou no Pina, compartilho no dia-a-dia os conhecimentos, o que chamamos de repasse do saber, com formações, acesso à informação e atividades artístico-culturais de maneira coletiva. Sempre vou levar e compartilhar os saberes dos mestres e mestras das sambadas de Olinda, meu lugar de origem”, conclui.



SERVIÇO

Encontro de Coco Mané João do Pina

Quando: Sábado (25), a partir das 17h

Onde: Rua João Bandeira de Melo (em frente ao bar de Júnior), Pina - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @mestrelua.olinda

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