Encontro de DJ's agita Clube das Pás, neste domingo (19)

Nem só de saudosismo e boemia, mas também de música eletrônica vive o tradicional Clube das Pás, que neste domingo (19) traz programação com line up que marca o "Primeiro Grande Encontro de DJ's".



A festa será aberta pela Orquestra das Pás, a partir do meio-dia e no decorrer da tarde, os DJ's Papada, Jonathas, Xande, Gilberto e Paizão comandam a pista da casa, com ritmos conhecidos do público.









No palco, luzes, cores e efeitos especials compõem o cenário do Encontro.

Serviço

Primeiro Grande Encontro de DJ's

Quando: Domingo (19), a partir do meio-dia

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos a partir de R$ 10, adquiridos na bilheteria do clube

Informações: 81 3223-2390

