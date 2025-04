A- A+

CHAMADAS Recife recebe Encontro de Livre Improviso, com inscrições abertas para oficinas e apresentações Programação ocupa a Casa Lontra, no bairro da Boa Vista, de 17 de maio a 7 de junho

Recife sedia, de 17 de maio a 7 de junho, o Encontro de Livre Improviso (EJAGAN), que ocorre na Casa Lontra, no bairro da Boa Vista. O projeto está com chamadas abertas, durante o mês de abril, para duas oficinas e apresentações remuneradas.

Uma das oficinas, “Delírios de Linha”, será facilitada pelo multiartista João Lin, editor de arte da Folha de Pernambuco. A atividade é uma provocação em torno do desenho improvisacional, estimulando a inovação na linguagem gráfica

Já a oficina “Gambiarra” terá condução do musicista Marcelo Campello. A proposta é um mergulho na improvisação sonora a partir de conceitos como horizontalidade e multidão.



Cada oficina disponibiliza 12 vagas. Elas serão realizadas em paralelo, nas tardes dos sábados. Os links para as inscrições podem ser acessados na página do EJAGAN no Instagram.

A chamada pública contempla ainda cinco trabalhos de improvisação livre de artistas e coletivos pernambucanos ou radicados no Estado. As propostas selecionadas receberão incentivo de R$ 3 mil e serão executadas na culminância do projeto, no dia 7 de junho.

