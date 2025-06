A- A+

Música Encontro de Livre Improviso tem oficinas e apresentações na Casa lontra, neste sábado (7) Com seis performances experimentais, programação começa às 18h, no espaço localizado no bairro da Boa Vista

O Encontro de Livre Improviso – Ejagan reúne um conjunto de ações em torno da experimentação artística abertas ao público, neste sábado (7), a partir das 18h, com programação de oficinas e apresentações de seis performances experiemtais, na Casa Lontra, localizada no bairro da Boa Vista (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72).



Performances

As obras "A mídia que a gente encontra", de Gui e Gools; "Cut-up Technique", da dupla Hrönir; "Tempo Curvo", de Hugo Medeiros; "Escuta em Colapso", de Eduardo Romero e Marina Soares e "Uma Prática da Altermodernidade", de Eletroselvagem e Thulio Xambá foram selecionadas a partir de uma chamada pública aberta a artistas pernambucanos, que recebeu mais de 50 inscrições. Já "Neonlítico", de Henrique Vaz, foi convidada pela curadoria.

"Escuta em Colapso", de Eduardo Romero e Marina Soares

"Tempo Curvo", de Hugo Medeiros

"Cut-up Technique", da dupla Hrönir

"Uma Prática da Altermodernidade", de Eletroselvagem e Thulio Xambá



“Ainda que seja pouco falado, temos muitos artistas improvisadores atuando em Pernambuco e o surpreendente número de inscrições para as performances e também para as oficinas nos mostra justamente isso”, afirma João Lin, um dos coordenadores do Ejagan.



Segundo Lin, o projeto abre espaço para uma cena viva de uma arte improvisacional em Pernambuco “A gente espera poder inserir o Ejagan no calendário cultural da cidade para ser um catalisador e fomentador dessa produção", completa.



SERVIÇO:

Ejagan - Encontro de Livre Improviso

Quando: Sábado, 7 de junho, a partir das 18h

Onde: Casa Lontra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 72

Informações: Instagram: @ejagan.livreimproviso

