LIVRO E LEITURA Encontro de Mia Couto e Cida Pedrosa lota auditório na Bienal Internacional do Livro de PE Bate-papo do escritor moçambicano foi um dos mais disputados da XV edição da Bienal no Centro de Convenções

O último final de semana da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Bienal PE) foi marcado por um Centro de Convenções tomado por visitantes e espaços lotados em meio às atividades oferecidas pelo evento, entre elas o encontro que reuniu o escritor moçambicano Mia Couto e Cida Pedrosa - que assim como outras atividades oferecidas pela Bienal este ano, em decorrência da alta demanda do público, foi relocado para um auditório com capacidade ampliada, o Conversas ViaOmar.

Realizado neste sábado (11), o encontro entre Mia- vencedor do Prêmio Camões - e a poeta, escritora e vereadora do Recife Cida Pedrosa, foi um dos mais disputados pelo público da Bienal, que nesta edição trouxe como tema “Ler é Sentir Cada Palavra”.

Inicialmente marcado para acontecer em outro espaço e com previsão de 80 fichas de acesso, o encontro do escritor de Moçambique e Cida Pedrosa foi relocado para o auditório ViaOmar. Nele, a capacidade do público foi ampliada para 320 pessoas.

Cerca de uma hora antes do início do encontro, dezenas de pessoas já se aglomeravam para adentrar o auditório, que ficou totalmente tomado.

Com mais de 30 livros publicados, Mia Couto, moçambicano mais traduzido no mundo, foi saudado pelo público sob palmas efusivas, em meio a um “Sinta-se acolhido em Recife” dito por Cida Pedrosa.

Após ter se reportado ao início de sua carreira, o escritor foi questionado por Cida acerca de obras que permeiam o universo feminino. Na ocasião, Mia se voltou a memórias afetivas de sua mãe, segundo ele, “uma exímia contadora de histórias”.

“A cegueira do não ver não é a que me preocupa, porque por vezes é preciso fechar os olhos para assim enxergar a realidade”.

Foi assim, poeticamente, que Mia Couto seguiu no bate-papo falando sobre cegueiras metafóricas, dando como exemplo, entre outras, a cegueira política.

O escritor moçambicano Mia Couto, em participação na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Inclusive “A Cegueira do Rio” é o mais recente livro lançado pelo escritor. Nele, Mia conta sobre os dias que antecedem a guerra no norte de Moçambique, em meio à subversão do domínio colonial, com a escrita e a leitura como meios de salvação.

Ao final da conversa, Mia Couto ressaltou que se sente em casa no Brasil, “e particularmente no Nordeste”, Região que ele enalteceu como “forte e doce”.

O sábado no Centro de Convenções de Pernambuco começou ainda pela manhã, com Nicole Oliveira, Tatiana Barroso e Ruth Oliveira que, mediadas por Mirela Paes, levaram para o Círculo das Ideias o tema “Diversão Virando Profissão: das Fanfics à Publicação Tradicional”.



Já o início da tarde contou com o debate “A Literatura tem Sotaque?”, com Efigênio Moura e Stellio Mendes. Em pauta, o regionalismo e identidade literária no Nordeste.

Em seguida, no Conexão Petrobras, o painel “Novos Engenhos - Regionalismo, Manguebeat e Literatura Contemporânea”, contou com Roberto (Beto) Azoubel, DJ Dolores e Anco Márcio Tenório Vieira, sob mediação de Rodrigo Acioli.

Ainda no sábado, o escritor Cristhiano Aguiar esteve na mesa “Sobre A Critica” junto ao jornalista e curador Schneider Carpeggiani. Em debate, o papel da crítica literária contemporânea.

Além de Mia Couto, a noite de sábado levou também para a Bienal o debate “Sob O Ponto de Vista Delas: True Crime, Terror e Suspense Produzidos por Mulheres”, com Fabi Ferraz, Mari Vieira e Lua Costa. Na mediação, Brenda Evelyn.

A XV Bienal de Pernambuco segue até este domingo (12), das 10h às 21h. Entre os destaques do derradeiro dia do evento está a palestra da influenciadora literária Mih Tanino e a mesa que reúne Sidney Nicéas e Odi Veiga para o tema “Uma Mulher Entre Leões, Cobras e Timbus”, para falar sobre a trajetória da primeira mulher a comandar ambulâncias em jogos de futebol em Pernambuco.

Realizada sob incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e apoio do Bando do Nordeste e Itaú Unibanco, além de Sesc, Sebrae, Secretaria de Educação do Recife e do Estado, Sudene e Odilo, a XV Bienal de Pernambuco

XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Quando: até este domingo (12), das 10h às 21h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 15 no Zig Tickets (site ou APP)

Informações e programação: bienalpernambuco.com // @bienalpe

