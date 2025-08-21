A- A+

Encontro na Disney e feat em "Evidências": entenda suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe

Não há nada confirmado, mas os internautas já sentem “clima de romance” quando o assunto é a relação entre Ana Castela e Zé Felipe. Fãs dos cantores vêm reunindo pistas sobre um possível affair. A verdade é que os dois viajaram juntos para a Disney, nos Estados Unidos — o que seria o primeiro indício do envolvimento — e, recentemente, dividiram o palco em um show ao cantarem o hino dos casais, “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó.

No mês passado, durante a visita dos artistas ao parque de diversões de Orlando, os rumores de um affair já rondavam a internet. Na ocasião, Ana até fez uma publicação, em tom de brincadeira, revelando a identidade do verdadeiro amor de Zé. “Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou! O Odorico é quem está ficando o Zé”, brincou ela publicando uma foto do sertanejo com um amigo.

Já neste momento, a assessoria do filho de Leonardo explicou o ocorrido por meio de uma nota: “Zé Felipe dará continuidade ao seu projeto para gravar em espanhol. E por este motivo, seguiu para o Estados Unidos, fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela. E como amigos foram aproveitar o dia nos parques”. No texto, ainda afirma que é “bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”. Michele, mãe da Boiadeira, também se manifestou: “Mentira, mentira, mentira. Parem com essas mentiras”.





Depois, os cantores ainda se encontraram em um show que Ana realizava na cidade de Buritama, interior de São Paulo, no último domingo (17). Ex de Virginia Fonseca, com quem tem três filhos, Zé Felipe subiu ao palco para cantar exatamente o sucesso de Chitãozinho e Xororó, que é celebrado como tema de pares românticos. Em certo momento, a Boiadeira vê que o sertanejo só a observava e declarou: “Faz alguma coisa”. Ele respondeu: “Estou te olhando, vendo o povo, estou vendo você”.

Na web, fãs notaram que o público pediu para que os artistas se beijassem: “O povo pedindo pro Zé Felipe e pra Ana Castela beijarem durante um show que eles fizeram agora a noite“. Outra ação que foi notada recentemente é que Gustavo Mioto, que já foi namorado da cantora em diversas ocasiões, já não a segue mais nas redes sociais. Ana Castela e Zé Felipe ainda viajaram de jatinho juntos, segundo o portal Léo Dias, que publicou uma foto dos cantores entrando na aeronave.

Em meio aos rumores, Zé Felipe surgiu cantando outra canção romântica, dessa vez em seu próprio Instagram. Com um violão na mão, interpretou “A cor da esperança”, da dupla Renan & Ray. “Tudo aconteceu, eu não sei porque razão. Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação. Nessa casa tão imensa, a saudade dói demais. Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz. Todo dia me pergunto: por onde anda você?”, diz a canção, algo que levantou as suspeitas dos internautas mais uma vez.

