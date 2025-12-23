A- A+

música Casa da Rabeca recebe o 30º Encontro Nacional de Cavalo Marinho Evento ocorre nesta quinta-feira (25), homenageando os 80 anos de Mestre Salustiano

A Casa da Rabeca realiza, nesta quinta-feira (25), às 18h, a 30ª edição do Encontro Nacional de Cavalo Marinho. Criado pelo saudoso Mestre Salustiano, o evento presta homenagem aos 80 anos do artista popular.

Grupos de diversas regiões de Pernambuco estão confirmados na festa, incluindo o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, mantido pelos filhos e netos de Salu. O Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda, o Cavalo Marinho Boi Pintado, o Cavalo Marinho Boi da Lu e o Cavalo Marinho Boi Estrela também marcam presença.

Outras manifestações da cultura popular também ocupam espaço na programação. A Ciranda Nordestina, criada por Salustiano e Mestre Antônio Baracho nos anos 1970, chega em nova versão, Mais de uma dezena de integrantes participam da encenação, cantando e tocando.



Também está entre os destaques desta edição o Samba de Coco Cachoeira da Onça, que chega à Casa da Rabeca pela primeira vez. Vindo de Custódia, o grupo é liderado pela Mestra Joana Maria da Silva, de 74 anos.

Serviço:

30º Encontro Nacional de Cavalo Marinho

Quando: Nesta quinta-feira (25), às 18h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara, Olinda

Entrada gratuita

Informações: (81) 99606-0181 | @casadarabeca (Instagram)



*Com informações da assessoria de imprensa.



