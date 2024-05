Encontro Pernambucano de Coco anuncia a 24ª edição com edital de novos grupos

A- A+

A 24ª edição do Encontro Pernambucano de Coco levará aos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Pontezinha, nos dias 28, 29, 31 de maio e 1 de junho, grupos tradicionais e novas promessas do coco do Estado. Neste ano, com patrocínio do Edital de Festivais da Lei Paulo Gustavo, o evento abriu inscrições para selecionar novos grupos. Além de valorizar os artistas consolidados a ideia é fomentar as novas gerações da nossa cultura popular.



“A iniciativa é pioneira e vem se renovando a cada ano. É um instrumento de apoio a salvaguarda e difusão, bem como da manutenção da cena e gênero do coco, desde 1998”, diz o texto de divulgação do evento.

Em sua 24ª edição, o projeto acumula no seu portifólio cultural, aprovações em diversos editais como Funcultura, BNB Cultural, Petrobras de Música, Eletrobras, Lab-PE, Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) e, recentemente na Lei paulo Gustavo.

Os novos grupos de coco podemos e inscrever preenchendo o formulário online.

Memória do coco

Nesta trajetória de realizações do evento, subiram nos palcos grandes nome da cultura do coco, muitos deles que infelizmente já não estão entre nós, como Zé neguinho, Célia Coquista, Zorro de Lima, Ferrugem, Pombo Roxo, Dona Selma, Roberto Cocada, Guitinho do Bongar, Aurinha, Nelson Rosa, Mestre Geraldo, dentre vários outros.



Idealizado em Pernambuco, o projeto ganhou projeção nacional ao colocar a cultura popular em evidência, sempre procurando valorizar o coco e reafirmar o gênero como o primeiro ritmo genuinamente brasileiro (afrobrasileiro).



Sobre o Festival

O Encontro Pernambucano de Coco acontecerá nos dias 28, 29 e 31/05 e no dia 1 de junho, no Cabo de Santo Agostinho. Os dois primeiros dias (28/05 e 29/05) serão promovidos no Palácio da Cultura, no Centro do Cabo. Nos dias 31/5 e 01/6, o evento será no Palanque do Coco, em Pontezinha.



A 24ª edição vem repaginada, com atividades formativas (roda de diálogo e aula espetáculo), artes visuais (exposição de fotografias e video-arte), além de dez shows culturais. Dos 10 shows a participarem da celebração, dois serão realizados por grupos experientes, de trajetória artística comprovada: Coco de Pontezinha - fundado em 2008 - e Mestres do Coco Pernambuco, criado emo 2010.

Ambos terão como propósitos, transmitir, repassar experiência e legado, aos que estão chegando na renovação da cena. Os demais oito shows serão selecionados dentre os que se inscreveram na curadoria do processo de seleção do projeto.



O edital prevê selecionar até dois representantes por região de pernambuco (Metropolitada, Mata, Agreste e Sertão). A inscrição é online, democrática e gratuita, e as inscrições ocorrem até o dia 10 de maio, pelo formulário online, neste link. O resultado da seleção será apresentado dia 13 de maio.



O processo de inscrição é simples e prático, como critério básico de Participação, o grupo ou o artista a ser inscrito, precisa compovar até no Máximo 4 (quatro) anos de existência artística. As normas e critérios do Festival, além do próprio formulario está disponível no endereço.

"A edição 24 foi pensada para incluir democraticamente novos nomes (coco pe) No palco, antes pisado pelos grandes e memoráveis mestres da cena Contemporânea do coco de roda. É a vez dos que estão chegando, e a Renovação é saudável e necessária, precisamos dinfundir, fortalecer, e Valorizar este movimento. São eles que vão herdar o que os grandes mestres Construíram, ontem e hoje’’, afirma marcos moraes o produtor executivo do Festival estadual do coco pernambucano.

A iniciativa conta com realização do Centro Cultural Farol da Vila, e Ponto de Cultura Farol da Vila Coco de Pontezinha. O incentivo cultural é da Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Secretaria Executiva de Cultura, Lazer, Ciencia, Tecnologia e Inovação.



Confira a programação:

28/05 – palácio da cultura (centro do cabo)

10h. – exposição fotográfica

14h. – roda de diálogo

18h. – exibição de filme

29/05 – palácio da cultura (centro do cabo

10h. – exposição fotográfica

14h. – aula espetáculo

18h. – exibição de filme

31/05 – palanque do coco (pontezinha)

19h. – shows culturais (4 novos grupos e coco de pontezinha)

01/06 – palanque do coco (pontezinha)

19h. – shows culturais (4 novos grupos e mestres do coco pernambucano)

Informações:

Whatsapp - (81) 98621.2148

Instagram

Normas, critérios, e inscrição neste link.

Veja também

Stalker "Bebê Rena": Martha da vida real, mulher tem identidade revelada e dará entrevista a talk show; confira