Encontro Pernambucano de Coco celebra mestre e apresenta novos grupos no Cabo

A- A+

Nesta sexta (31) e sábado (1), o município do Cabo de Santo Agostinho recebe o 24º Encontro Pernambucano de Coco, evento pioneiro de celebração e difusão do ritmo em Pernambuco e no país. O Festival, que já é tradição no calendário da cidade desde 1998, se renova e busca trazer novidades a cada ano.



Para esta edição, a programação está repaginada e contou com atividades formativas com roda de diálogo e aula espetáculo, artes visuais com exposição fotográfica e vídeo-arte, além de uma grade com 10 atrações culturais, sendo as duas principais de cada noite formada por grupos já renomados que são 'Coco de Pontezinha'' (2008), e o ''Mestres do Coco Pernambucano'' (2010).



A 24ª edição é gratuita e aberta ao público em geral. A produção executiva é assinada pelo Centro Cultural Farol da Vila através do incentivo da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, e do Ministério da Cultura do Governo Federal.



As atividades formativas aconteceram nos dias 28 e 29 maio, no Palácio da Cultura e nos dias 31 e 1 de junho haverá a parte cultural no Palanque do Coco, em Pontezinha. Das 10 atrações culturais participantes, duas são grupos já consagrados. Esses, tem como missão principal transmitir e repassar experiência e legado aos artistas da nova geração. Os outros oito grupos foram escolhidos através de uma curadoria prévia feita pela organização do Festival que priorizou tempo de até 4 anos de formação artística.



De acordo com o produtor executivo do 24º Encontro Pernambucano de Coco, Marcos Moraes, que dirige o Centro Cultural Farol da Vila, ''a edição 2024 foi pensada para incluir democraticamente novos nomes do Coco de Pernambuco no palco, antes ocupado pelos grandes e memoráveis mestres da cena contemporânea do Coco de Roda. É a vez dos que estão chegando, e a renovação é saudável e necessária, precisamos difundir, fortalecer, e valorizar este movimento. São eles que vão herdar o que os grandes mestres construíram, ontem e hoje'', ressalta.



Amanhã (31), a partir das 19hs, na programação dos shows artísticos sobem ao Palanque do Coco, em Pontezinha, os grupos Cocos das Minas (Igarassu), Una e Coco do Farol (Olinda), Coco Fulô da Mata (Recife), Jardel Giria (Cabo) e Coco de Pontezinha encerra a noite. E no sábado (1), no mesmo horário, a programação será aberta pelo Coco de Jaguarana (Paulista), seguida pelo Coco Raízes (Igarassu), Coco de Seu Vira (Olinda), Canário do Império (Chã de Alegria) e o Mestres do Coco Pernambucano fechando as atividades do Festival.



Histórico

O Projeto que celebra mais de duas décadas acumula em seu portfólio uma trajetória de destaque em editais nacionais como Funcultura, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Petrobrás de Música, Eletrobrás, Lab-PE e Sic Recife. Nos palcos do Festival já estiveram renomados e memoráveis nomes da cultura do coco de roda, alguns deles in memorian, como Zé Neguinho, Célia Coquista, Zorro de Lima, Ferrugem, Pombo Roxo, Dona Selma, Roberto Cocada, Guitinho do Grupo Bongar, Aurinha, Nelson Rosa, Mestre Geraldo, entre outros. A projeção nacional do evento se deu principalmente pela exaltação da cultura popular, sempre buscando trabalhar o ritmo para reafirmá-lo como o primeiro genuinamente afro-brasileiro.

SERVIÇO:

24º Encontro Pernambucano de Coco

31/05 no Palanque do Coco, em Pontezinha

Das 19h às 23hs shows culturais dos grupos: Cocos das Minas (Igarassu), Una e Coco do Farol (Olinda), Coco Fulô da Mata (Recife), Jardel Giria (Cabo) e Coco de Pontezinha.

01/06 no Palanque do Coco, em Pontezinha

Das 19h às 23hs shows culturais dos grupos: Coco de Jaguarana (Paulista), seguida pelo Coco Raízes (Igarassu), Coco de Seu Vira (Olinda), Canário do Império (Chã de Alegria) e o Mestres do Coco Pernambucano

Veja também

PRISÃO Nick Pasqual de ''Rebel Moon'' é preso na Califórnia após esfaquear ex-namorada mais de 20 vezes