Encontro reúne Alcione, Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho, no Classic Hall

A- A+

Um trio de bambas do samba tem encontro marcado neste sábado (26) pelas bandas de cá, precisamente no Classic Hall, em Olinda, para levar ao palco o peso de verdadeiros "Mestres do Samba" - show encabeçado por Alcione, Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho, às 20h, e ingressos disponíveis a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital.



Com show recente - e de casa cheia, quando se apresentou no Teatro Guararapes no último dia 11 de agosto - a cantora Alcione segue em celebração aos 50 anos de trajetória na música com repertório que passeia por sambas diversos, incluindo "Sufoco", "Garoto Maroto" e "Não Deixe o Samba Morrer" - esta última, composição da década de 1970, assinada por Edson Conceição e Aloísio Silva e entregue a "Marrom", habilitada desde então a ser "A Voz do Samba" no Brasil.









Já Diogo Nogueira chega ao encontro com "MPB é Samba, Samba é MPB", novo show que traz no repertório de Chico Buarque a Tim Maia, com set list que inclui ainda clássicos do samba já conhecidos do público na voz do artista carioca, entre eles "Pé na Areia" e "Clareou".

E Zeca Pagodinho fecha a maratona que celebra o gênero mais barsileiro da música, marcando também a despedida dos palcos da sua turnê "Mais Feliz". "Vai Vadiar", 'Verdade", "Deixa a Vida me Levar" e "Coração em Desalinho" são algumas das canções que vão desfilar no derradeiro show da noite.

Serviço

Mestres do Samba

Com Alcione, Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho

Quando: Sábado (26), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

Veja também

Literatura 'Albert Camus: Humanismo e Política', novo livro de Lucilo Varejão Neto, será lançado na APL