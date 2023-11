A- A+

MÚSICA Encontro reúne mulheres sambistas de Recife e de cidades do Brasil e do exterior Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba está marcado para ocorrer simultaneamente no próximo dia 25 de novembro

Desde 2018, anualmente, a batucada dos tantans do samba ganha o realce das mulheres no Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba - evento que reúne sambistas de cidades do Brasil e do exterior, incluindo a capital pernambucana.



Marcado para o próximo dia 25 de novembro, a partir das 13h, o Encontro - idealizado pela cantora carioca Dorina - vai acontecer simultaneamente em 25 cidades do País e também em localidades para além das fronteiras brasileiras.



Especificamente no Recife, o batuque será na Torre Malakoff (Bairro do Recife), com nomes conhecidos do gênero, entre eles Karynna Spinelli, Mônica Feijó, Nena Queiroga, Gerlane Lops e Carla Rio.









Homenageada

As rodas de samba vão celebrar nesta edição a sambista Tereza Cristina, com clássicos como "Candeeiro", "Cantar" e "Pagode da Tia Surica" entre as que integram o repertório nacional do Encontro.



Além da programação musical, no Recife a festa contará também com show de Karynna Spinelli e Helena Cristina, haverá feira de empreendedorismo.



O acesso do público ao Encontro - que tem o apoio da Fundarpe e é realizado pela Mulucum Produções - é gratuito, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível - doado à Comunidade do Pilar.

Elaine Cristina, Manu Travassos, Luana Tavares, Amanda Ganimo, Keka Villaverde, Dona Selma do Samba, Surama Rheis, Gabi do Carmo, Pandora, Sofia Souza, Kira Spinelli, Sue, Joannah Flor e Angélica Cris completam a line up do evento no Recife.



Serviço

Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba

Quando: Sábado, 25 de novembro, a partir das 13h

Onde: No Recife, na Torre Malakoff - Bairro do Recife

Acesso gratuito mediante doação de um quilo de alimento não perecível

Veja também

Rio de Janeiro Mãe de fã de Taylor Swift que morreu durante show tentou contato com a filha