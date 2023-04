A- A+

AUDIOVISUAL Encontros de Cinema promove exibição de "Perlimps" e bate papo com o diretor Alê Abreu Animação recém-lançada do diretor paulista será exibido na segunda edição da série promovida pelo Itaú Cultural

Integrando a programação do "Encontros de Cinema" do Itaú Cultural, nesta terça-feira (25) o diretor e roteirista Alê Abreu é o convidado da segunda edição da série, que promove bate-papo, reflexões e trocas acerca do audiovisual brasileiro.



Dessa vez, o encontro, que acontece sempre na última terça-feira de cada mês no espaço Itaú Cultural da Av. Paulista, em São Paulo, vai trazer a exibição de "Perlimps", animação assinada pelo diretor que já foi indicado ao Oscar com o filme "O Menino e o Mundo" (2013) - disponível para ser assistido na plataforma Itaú Cultural Play.







"Perlimps" traz como mote a aventura mítica em uma floresta densa, habitada por criaturas mágicas que se unem para combater o mal. A animação dá sequência ao trabalho de Abreu - com carreira iniciada na década de 1990 com o curta "Espantalho" (1993), obra premiada, inclusive, no AnimaMundi 98, em São Paulo e no Rio de janeiro.







No mesmo festival, em 2007, Alê Abreu estreou com o seu primeiro longa "Garoto Cósmico" e com a produção conquistou o prêmio de "Melhor Animação" pela Academia Brasileira de Cinema.

Alê Abreu, diretor e roteirista | Crédito: Divulgação

Mas foi em 2014 que o trabalho do diretor ganhou os holofotes, com o também longa-metragem "O Menino e o Mundo", filme que lhe deu o Crystal Awards, premiação máxima do Festival de Annecy, na França, considerado o mais importante evento de animação do mundo. E em 2016 Abreu também concorreu ao Oscar de melhor longa com o filme.



"Encontros de Cinema", no Itaú Cultural, com bate-papo e exibição de "Perlimps", de Alê Abreu



Quando: Terça-feira (25), às 19h

Onde: Itaú Cultural - Sala Vermelha, terceiro andar da instituição



Av. Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo

Informações: (11) 2168-1777

Instagram: @itaucultural

Reservas dos ingressos pela plataforma INTI

(acesso pelo site www.itaucultural.org.br)

