Enddi lança novo single, "Axé", enaltecendo a autoestima e identidade; assista ao clipe

No último dia 27, no abrir de portas do Carnaval, a multiartista pernambucana Enddi lançou, nas plataformas digitais, o single “Axé”, uma verdadeira ode à autoaceitação, autoestima e empoderamento.

A canção, um ijexá, foi composta por Enddi em parceria com Martins e Thiago Rad e também ganhou um videoclipe.

“Acredite no seu Axé!”, diz o refrão da música, uma mensagem inspiradora, que nos impulsiona a acreditar em nós mesmos, valorizar nossa identidade e nos empoderarmos dela.

"Axé" tem letra de Enddi e música de Martins e Thiago Rad. Contou com produção musical de Barro e Guilherme Assis, mixagem e masterização de Vinicius Barros Aquino, e foi gravada no Estúdio Zelo.

O clipe

“Axé é um manifesto musical sobre amor-próprio, identidade e liberdade. Essa música é muito importante para mim, pois representa meu encontro com minha essência e autoaceitação. Espero que todos acreditem no seu Axé, na sua verdade e autenticidade. E não há momento melhor que o Carnaval para lançar essa energia para o mundo”, conta Enddi.

No videoclipe, entra em cena uma Enddi criança, que, nas aulas de balé, mantinha os cachos presos, sentindo-se deslocada, sem se reconhecer nos padrões de beleza.

Sua perspectiva muda a partir do momento em que ela passa a observar, através de um vidro, uma aula de capoeira, onde crianças da sua idade jogam, de cabelos soltos e esbanjando liberdade.

Esse olhar encontra – na dança, na capoeira – a diversidade, a liberdade e o pertencimento, o que muda a trajetória de Enddi e tem papel decisivo na artista que veio tornar-se.



